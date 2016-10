Kdo zachrání pornobyznys? Dva Slováci to zkusí s Blockchainem

„Pirátství zabilo náš byznys,“ sdělil kdysi Dave Cummings, dvaasedmdesátiletý pornoherec na odpočinku webu Huffington Post. Jak uvádí web Havoscope s odkazem na studii deseti tisíc souborů v síti torrent, je pornografie nejčastěji kradeným autorsky chráněným obsahem vůbec a zisky z něj se kvůli jeho nelegálnímu šíření krátí dlouhodobě. Podle zpravodajského serveru NBCnews stojí internetové pirátství producenty ročně miliony dolarů. „Pornografický průmysl v Británii klesl mezi lety 2007 a 2014 o 90 procent,“ cituje list The Guardian britského „pornolobistu“ Jerryho Barnetta.

Jeden z největších světových producentů filmů pro dospělé, americká společnost Naughty America (volně přeloženo „hanbatá, sprostá Amerika“), se nyní rozhodla učinit přítrž anarchii ohledně nelegálního šíření porna.

Klíčem by měly být technologie, konkrétně zhruba rok starý startup Decent, který založili dva Slováci Matej Boda a Matej Michalko. „Naším cílem je vytvořit decentralizovanou platformu pro distribuci digitálního obsahu spolu s ochranou autorských práv,“ uvedl pro Euro.cz výkonný ředitel Decentu Michalko.

Porno jako průkopník

Společnost Naughty America oslovila Decent za účelem spolupráce v oblasti autorských práva na vyvíjené platformě. Pornografie je podle Michalka jednou z prvních oblastí, kde probíhají technologické inovace v oblasti virtuální reality a blockchainu. Budoucí ochrana autorských práv však bude dostupná všem uživatelům sítě, ať už publikují knihy, hudbu, video či software, uvádí.

Výhodou sítě na principu blockchain je podle Michalka absence nutnosti zprostředkovatele mezi autorem a finálním konzumentem digitálního obsahu. Ochraně autorských práv by zase měla pomoci blockchainová (decentralizovaná) struktura sítě spolu se silnými šifrovacími protokoly.

„Boj proti pirátství a ochrana soukromí jsou klíčové priority naší společnosti,“ uvedl k věci výkonný ředitel Naughty America Ian Paul. Decent podle něj společnosti nabízí možnost jak dosáhnout obojího současně, a to díky vysoké úrovni zabezpečení, transparentnosti a zároveň nezměnitelnosti obsažených dat. „Těšíme se na příležitost otestovat potenciál blockchainové technologie v praxi v součinnosti s těmi, které v praxi již existují,“ uvedl ke spolupráci s Naughty America pro zahraniční média Matej Boda.

Decent v současnosti nabízí podíl ve společnosti v závěrečné fázi procesu zvaného ICO (formy crowdfundingu). Po jeho ukončení by se sídlo společnosti podle Michalka mělo přesunout do ze Slovenska do švýcarské Ženevy. Podle serveru Bitcoinprbuzz se společnosti zatím podařilo vybrat částku blížící se třem a půl milionu eur. Z toho 2,3 milionu eur podle serveru Startitup.sk za pouhé dva dny od spuštění. V srpnu pak společnost uzavřela partnerství se společností Webglobe, druhým největším poskytovatelem webhostingu na Slovensku.

