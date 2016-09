První česká 24hodinovka: nepřístupné tréninky, okruhové kino a Enge na startu

Stejně jako při loňském Epilogu se ani letos fanoušci nedostanou na Masarykův okruh v pátek 14. října, kdy jsou naplánované tréninky a kvalifikace. „Pro veřejnost bude přístupný pouze sobotní a nedělní program. Areál bude v sobotu otevřený od 9.00 na warm-up, závod startuje ve 12.00,“ vysvětluje Jiří Smetana, mluvčí autodromu. Páteční odpoledne, kdy se bude jezdit od 13.30 do 20.15, tak bude možné sledovat pouze v přímém přenosu na webu 24hseries.

U velkých světových vytrvalostních závodů funguje i velký doprovodný program. Sledovat čtyřiadvacet hodin v kuse závodní dráhu přece jen moc dobře nejde. V Brně se sice žádný koncert nebo taneční párty nechystá, ale několik možností, jak „zabít čas“, bude. „Doprovodný program soustředíme do prostoru nad boxy, tak aby se lidé mohli kromě zábavy přijít ohřát. V provozu bude naše okruhové kino, kde během celého závodu běží klipy a filmy s motoristickou a závodní tématikou,“ přibližuje Smetana. V plánu jsou i autogramiády pilotů a pro děti závody autíček.

Celovíkendová vstupenka na Epilog stojí 300 korun, k dispozici je i VIP verze za 2600 korun. Umožňuje jak vstup na startovní rošt, tak projížďku podél Masarykova okruhu během závodu.

I když se seznam přihlášených neustále mění, už teď je jasné, že se zúčastní několik českých týmů. Největší pozornost se upírá na loňské vítěze - stáj Scuderia Praha a jejich nový speciál Ferrari 488 GT3. Domácí fanoušci se pravděpodobně zaměří i na vůz s číslem 243 rakouského týmu True-Racing. Za volant jeho KTM X-BOW GT4 si totiž sedne i jeden z nejúspěšnějších českých jezdců historie Tomáš Enge.

Co ale může snížit atraktivitu dlouho očekávaného závodu patřícího od loňska do mezinárodní poháru 24H Series, je fakt, že pro zisk bodů do šampionátu bude rozhodující první dvanáctihodinovka. Započítávat se budou pozice při průjezdu cílovou čárou o sobotní půlnoci. Nehrozí tedy, že druhá polovina závodu pak bude jen takové dojíždění a týmy vlastně nebudou mít důvod pokračovat? „Vzhledem k tomu, že o titulech ve spoustě kategorií je už rozhodnuto a startovní listina je stejně našlapaná, nemyslím si, že by to mělo hrát roli. Série má v názvu 24H a jsem si jistý, že nikdo to nebude chtít zabalit po dvanácti hodinách,“ věří Smetana.

V minulých dnech navíc promotéři z firmy Creventic, která má mezinárodní šampionát 24H Series na starosti, zveřejnili kalendář na příští rok. Brno opět získalo poměrně neatraktivní podzimní termín, v roce 2017 by se na Masarykově okruhu čtyřiadvacetihodinovka měla jet od 6. do 8. října. Navíc půjde jen o edici pro cestovní vozy bez nejsilnějších GT speciálů. „Kalendář je předběžný, stále diskutujeme o termínu. Promotér by měl zájem o ,letnější´ termín, budeme se snažit najít nějaký kompromis, aby v Brně mohla 24H zůstat v prestižnějším formátu jako letos,“ doufá nicméně Jiří Smetana.

Dále čtěte:

Před 30 lety vyhrálo Le Mans, teď se Porsche 962 prohánělo v Mostě

Konec závodů v Mostě? Stovky lidí protestují proti hluku