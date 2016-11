Gab je Twitter bez cenzury. Tažení proti nenávistným příspěvkům ho posiluje

Uživatelům sociálních sítí šířícím nenávistné komentáře ubývá prostor. Před několika měsíci v boji proti „hate speech“ přitvrdil Facebook ve spolupráci se spolkovou vládou v Německu, kde se policie v souvislosti se „šířením nenávisti“ nezříká domovních prohlídek a zásahů. V reakci na slova liberálů o tom, že sociální média svými nedostatečnými zásahy (filtrací obsahu zahrnujícího nepravdy či pokřivené interpretace) ovlivnila výsledek prezidentských voleb v USA, nyní plánuje postihovat weby šířící tzv. falešné zpravodajství i Google. Jednoduše jim chce omezit přístup k ziskům z reklamy. Aktuálně oznámil tvrdší postup vůči šiřitelům xenofobie i Twitter.

Štvanice na xenofoba

„Začala velká čistka,“ říká pravicový novinář Samuel Dickinson, který v minulosti působil jako šéf technologií serveru Business Insider. „Twitter nás nicméně mohl zablokovat předtím, než se nám podařilo dostat do Bílého domu našeho prezidenta,“ dodává. Nynější iniciativa Twitteru je podle něj jen znakem „bezmocné impotence“. Podle Richarda Spencera, hlavy nacionalistického think-tanku National Policy Institute pak akce Twitteru v této oblasti představují příklad „korporátního stalinismu“.

To vše i spolu s Trumpovým vítězstvím přispívá k růstu sociální online platformy jménem Gab, která chce Twitteru konkurovat. Gab jakoukoliv cenzuru a zákazy odmítá. Jedinou možností, jak se na síti zbavit příspěvku, který vás uráží, je skrýt jej na vlastní zdi tak, abyste jej neviděli. Podle technologického časopisu Wired je Gab výsledkem frustrace příznivců tzv. „white supremacy“ (xenofobní teorie nadřazenosti bílé rasy). Gab ale údajně rasismus odmítá a slovy svého zakladatele a CEO Andrewa Torby zůstane „otevřen každému i do budoucna“.

Svoboda projevu za každou cenu

Torba sám sebe jako extrémistu nevidí. Prý je konzervativec. Nutno podotknout, že má s přemírou politické korektnosti i osobní zkušenost. Jeho dřívější kariéru v proslulém startupovém fondu Y Incubator údajně ukončilo, když začal na svém twitterovém účtu šířit hashtag „build the wall (postavte zeď) s odkazem na jeden z předvolebních slibů nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Nyní prý hodlá podporovat svobodnou diskuzi. „Nehodláme rozhodovat o tom, co je šíření nenávisti a co ne,“ dodává a odvolává se na svobodu slova garantovanou ústavou Spojených států amerických.

V reakci na přitvrzení Twitteru lze nyní očekávat masivní exodus politicky nekorektních diskutérů z Twitteru na Gab, zmiňuje se web Endgadget. Zájem o registraci účtu narostl rovněž se zveřejněním konečných výsledků amerických voleb ohlašujících vítězství mainstreamovými médii „proklínaného“ Donalda Trumpa.

Zahnívající rybníček?

Mezi uživateli jsou i některá známá jména pravicové scény jako Milo Yiannopoulos, což je editor kontroverzního listu Breitbart, který byl na Twitteru doživotně zakázán z důvodu harašení. „Chci svobodně mluvit o faktech a ne neustále o tom, který výrok koho uráží,“ zmínil se kdysi během rozhovoru pro Channel 4 News. O přechodu na Gab ale uvažují i další jako novinář Mike Cernovich stojící za konspiračním webem Danger and Play.

Přesto, že je Gab teprve v betaverzi (spuštěn byl koncem srpna), je zájem o službu enormní. „Právě jste se ocitli ve frontě na svobodu projevu,“ informuje Gab žadatele o schválení prostřednictvím e-mailu. A ta je pořádně dlouhá. Podle mediálních spekulací je nyní ve frontě více než čtyřicet tisíc zájemců čekajících na schválení.

Rodící se alternativa Twitteru se údajně potýká paradoxně s nedostatečným zastoupením opačného názoru z levicového spektra. „Potřebujeme sem přitáhnout levičáky,“ nechal se slyšet Paul Joseph Watson, redaktor konspiračního a republikánsky naladěného webu Infowars. „Nebudeme zde přece kázat pro přitakávající publikum jako v kostele,“ dodává.