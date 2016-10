Čína vyvíjí nejrychlejší maglev. Má jezdit až 600 km/h

Maglev, rychlovlak fungující na principu magnetické levitace, hodlá vyvinout a postavit společnost CRRC. Firma je největším výrobcem vlaků v Číně. Než bude rychlovlak moci vstoupit do komerčního provozu, čeká ho ještě testování, píše tamní server People's Daily. Kdy se tak stane, firma neprozradila, začíná ovšem již pracovat na výstavbě testovacího okruhu.

Vlak se má stát nejrychlejším svého typu na světě. V provozu má jezdit až 600 kilometrů v hodině. Vzdálenost mezi Šanghají a Pekingem by tak zvládl za dvě hodiny, v současnosti to trvá pět hodin. Pro představu, z Brna do Prahy by tento maglev „doletěl“ za něco málo přes dvacet minut.

Aktuálně nejrychlejší maglev v provozu jezdí v Šanghaji a spojuje město s letištěm. Po magnetickém polštáři se pohybuje rychlostí až 430 kilometrů za hodinu (průměrně však „jen“ kolem 250 km/h), svoji 30kilometrovou trasu zvládne za osm minut. Absolutní rychlostní rekord maglevu drží Japonsko, kde se loni v testovacím režimu podařilo dosáhnout rychlosti 603 kilometrů za hodinu.

Podle výrobce je klíčem k dosažení vyšší rychlosti vylepšení technologie. Čínský premiant má být navíc energeticky úspornější. Spotřebovat má až o 35 procent méně energie než jiné maglevy.

Komerční využití maglevů je stále v počátcích. Po celém světě fungují čtyři takové linky. Kromě zmíněné Šanghaje také v Japonsku a Jižní Koreji. Výhodou proti běžným vlakům je skutečnost, že se stroj nedotýká tratě. Cestující jsou tak ušetřeni hluku či vibrací.

CRRC rovněž oznámila, že pracuje na výrobě vysokorychlostního vlaku, který by jezdil až 400 kilometrů v hodině. „Takový stroj by spotřeboval o desetinu méně energie než současné rychlovlaky, které dosahují rychlosti 350 km/h,“ tvrdí dle webu China Daily akademik Fuquan Sun.

V Číně se nachází největší síť vysokorychlostních tratí na světě s celkovou délkou přes 20 tisíc kilometrů. Do čtyř let by to mělo být už 30 tisíc, v roce 2030 dokonce 45 tisíc kilometrů, uvádí server CCTV News.

