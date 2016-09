Videohry jako hazard: americká kasina spouští novinku

S první videohrou Danger Arena hodlá GameCo otestovat životaschopnost konceptu v říjnu v několika kasinech Caesar’s Entertainment v Atlantic City. Typickou „first person“ střílečku mají hráči ovládat pomocí ovladače. Náhoda ve hře bude přítomna v podobě volby prostředí či herního scénáře, faktorem rozhodujícím o výši odměny však mají být schopnosti a zručnost.

Kdo bude první?

„Jsme pod velkým tlakem na to být první, kdo terminál takového typu do kasin uvede,“ říká Graboyes. Videoherní hazard totiž v řínu v kasinech stejné společnosti v Nevadě a v Kalifornii plánuje spustit i konkurenční Gamblit. Sází však spíše na oddychovky. Jeho první hrou by měla být spojovací hříčka Match 3 a jednoduché logické tituly. Složitější hry by měly následovat.

„Dosud jsme nic podobného neviděli. Hráči budou moci hrát proti sobě, proti casinu i žebříčku těch nejlepších,“ uvedla k produktu Gamblitu viceprezidentka Caesar’s Gaming Mellisa Priceová. Videohry v hazardu podle serveru Phys.org jasně míří na generaci mladých lidí (mileniálů) odchovaných sociálními sítěmi, které tradiční forbesy nepřitahují. Cílem konceptu je propojení hazardu, stále rostoucí popularity videoher a aktuálního zájmu o e-sport (soutěžení ve videohrách o finanční ceny), uvádí GameCo.

Hazard chce těžit z videoher. GameCo představuje videoherní kasino. (Video: Vimeo)

Technologický server Geek spekuluje o tom, že by trend mohl přiživit zájem o arkádové automaty, v Česku dobře známé z pojízdných maringotek hlubokých devadesátých let. Ty již jistou renesanci mezi nadšenci v tuzemsku zažívají. Arkádové muzeum herních automatů nějakou dobu funguje v Červeném Újezdu. Nedávno zprovoznili fanoušci videoher za pomoci komunitního financování i první automatovou hernu v Praze.

Společnost GameCo, která se ve svých řadách může chlubit veterány herního průmyslu ze společností Blizzard a Unisoft, by v budoucnu nabídku her na terminálech ráda rozšířila i o další populární žánry (viz video výše). V současnosti ale stále čeká na povolení místních regulátorů.

V první fázi plán počítá s rozmístěním jedenadvaceti herních zařízení ve třech rezortech Caesar’s Entertainment v Atlantic City. Gamblit, se kterým společnost o prvenství soutěží, pak podle serveru Gamingintelligence předpokládá, že uvede 125 terminálů. Caesar’s Entertainment v současnosti provozuje globálně 50 kasin ve 13 amerických státech a pěti zemích světa. Roční zisky zábávního gigantu se podle údajů z roku 2013 pohybují okolo 8,5 miliardy dolarů.

