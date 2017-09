Airpocalypsa. Mapa ukáže, kolik let života sebere prach v ovzduší

Takzvaná airpocalypsa trápí zejména oblasti v Číně a Indii. Pokud by země přijaly standardy Světové zdravotnické organizace na úrovně znečištění ovzduší, obyvatelé Číny by žili o 3,5 roku déle, v Indii by to bylo o 4,01 roku, v Bangladéši o 5,16.

Mapa vědců z Chicaga Zdroj: aqli.epic.uchicago.edu

Znečištěné ovzduší v České republice ve výpočtech vědců z Energy Policy Institute (EPIC) na University of Chicago ukrajuje lidem průměrně život o 1,02 roku.

Nejhůře je na tom ze středoevropského regionu Polsko, které oproti doporučení Světové zdravotnické organizace bere lidem 1,29 roku života. Naopak sousední Německo má tento ukazatel na úrovni 0,36.

„Dlouhodobý pobyt ve znečištěném ovzduší způsobuje výrazné snížení očekávané délky života,“ potvrdil Michael Greenstone, ředitel EPIC.

Mapa má být každoročně aktualizována. Zvýšení koncentrace PM2,5 o 10 mikrogramů ročně snižuje pravděpodobnost dožití o rok, odhadli věci. U částic PM10 to je asi sedm měsíců.

The Air Quality Life Index u vybraných zemí Země Snížení věku obyvatel Částice prachu PM2,5 (v μm/m3) Bangladéš 5,16 60,1 Indie 4,01 49,0 Čína 3,50 43,9 Polsko 1,29 22,5 Slovensko 1,20 21,7 Maďarsko 1,12 20,8 ČR 1,02 19,9 Rakousko 0,51 14,7 Německo 0,36 13,5

Pozn.: Podle WHO nemá ročně hodnota PM2,5 překročit 10 μm/m3, denní limit je stanoven na 25 μm/m3. Podle Zákona o ochraně ovzduší v ČR platí imisní limit pro PM2,5 25 μm/m3 za rok.

Airpocalypsa postihuje zejména některé průmyslové oblasti. V indickém Dillí sebere obyvatelům smog a prach téměř deset let života. Vědci z USA, Izraele a Číny v časopise National Academy of Sciences prokázali spojitost mezi znečištěnými čínskými městy a pravděpodobností dožití. Severně od řeky Chuan-che mohou lidé ve městech od 50. let v zimě topit uhlím zdarma.

Na severu země, kde leží i Peking, limity prachových částic PM10 přesahují limity WHO až pětkrát (roční limit WHO je 20 μm/m3). Jsou o 50 procent vyšší než na jihu země.

Polétavý prach PM10, PM2,5 Polétavý prach (PM z anglického názvu „particulate matter“) je pojem pro mikročástice o velikosti několika mikrometrů (µm). Částice mají své specifické označení podle velikosti – například PM10 označuje polétavý prach o velikosti 10 mikrometrů. Polétavý prach vzniká téměř výhradně jako produkt lidské činnosti – při spalovacích procesech, tavení rud, ale také z půdy zbavené vegetačního krytu. Čím menší průměr částice má, tím déle zůstává v ovzduší. Částice velikosti okolo 10 µm jsou zachyceny v horních cestách dýchacích, menší mohou pronikat do dolních dýchacích cest. Vůbec nejnebezpečnější jsou částice menší než 2,5 µm – tyto se mohou dostat až do plicních sklípků. Polétavý prach způsobuje kardiovaskulární onemocnění, choroby dýchacích cest, snižuje délku života a zvyšuje kojeneckou úmrtnost. V důsledku navázaných těkavých látek může způsobovat rakovinu.

Povolený imisní limit: PM10 - 50 µg.m-3/24 hod. PM2,5 - 25 μm.m-3/rok

Zdroj: arnika.org

V Číně se nicméně situace pomalu zlepšuje, ještě v roce 2013 byla pravděpodobnost dožití kvůli znečištění vzduchu o 5,5 roku nižší. Komunistický režim masivně investuje do obnovitelných zdrojů energie a odklání se od fosilních paliv. Také podporuje koupi elektromobilů.

Znečištěné ovzduší má také nepřímo vliv na životní úroveň obyvatelstva, tvrdí Greenstone. Lidé jsou častěji nemocní a jejich příjmy jsou v průměru nižší než tam, kde je čistý vzduch.

