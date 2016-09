Zpoplatněný obsah jako překážka? V USA zachraňuje noviny

Zpoplatnění obsahu pomohlo zachránit deníky The New York Times či Financial Times. Alespoň to tvrdí studie Businessinsideru. Zatímco zavedená média, která na kolena položila krize tisku, díky platebním bránám snížila ztrátu a ožívají, bulvární weby ve Spojených státech neprožívají nejlepší období.

Vzhledem k zavedení platebních bran u konkurence očekávaly weby s volným obsahem nárůst čtenářského zájmu a zvýšený prodej reklamy. Mýlily se. Jejich příjmy stagnují a weby zvažují, jak se závislosti na penězích z reklamy zbavit. Zklamání z výsledku otevřeně přiznala digitální média BuzzFeed a Vox.

Vývoj trhu je však dvousečný. Konzervativní média zpoplatnila zpravodajský obsah. Bulvární média zase nabízejí bezplatný zábavní obsah. Podle průzkumu American Press Institute je přitom za zpravodajství ochotných platit pouze 25 procent čtenářů, přičemž za zábavní obsah by zaplatilo až 55 procent z nich. Ani jedna ze stran proto nevyužívá potenciál, který platební brány nabízejí.

Očekávání inovací

Odborníci předpokládají, že trh platebních bran přejde v krátké době výraznou obměnou. Prodej klasického měsíčního předplatného bude prý passé. Do popředí se dostanou nové dynamičtější druhy zpoplatnění jako mikroplatby za jeden článek nebo pár hodin, případně uživatelská výměna dat. Zpoplatněním budoucnosti můžou být také různé druhy prémiových členství, které pro čtenáře vytvoří víc médií v balíčku.

Průzkum ukázal paradox, že zatímco většina starších konzervativních vydavatelů již aplikovala digitální platební brány, k tomuto kroku přistoupila jenom hrstka nových digitálních médií. V loni zavedlo nějakou formu exkluzivního obsahu až 77 z 98 amerických novin, které jsou součástí American Press Association.

