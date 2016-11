Zisk ČEPS ve třetím čtvrtletí klesl o 74 milionů

O hospodářských výsledcích ČEPS informovala mluvčí firmy Barbora Peterová, podle níž je výsledek v souladu s plánem zisku roku 2016, který je očekáván o něco nižší než ten loňský. Peterová uvedla, že i v období od začátku července do konce září 2016 musela tuzemská přenosová soustava několikrát čelit náporům elektřiny ze zahraničí. Česko dlouhodobě trápí především nevyrovnaná výroba elektřiny v německých větrných parcích. Podobným situacím by měly do budoucna zabránit transformátory v rozvodně Hradec u Kadaně. Celkové investiční náklady projektu by podle dnešního vyjádření firmy neměly přesáhnout dvě miliardy korun.

ČEPS sdělil, že v současné době jsou již v Hradci sestaveny tři transformátory, dodávka čtvrtého má zpoždění. „Stroj neprošel v italském závodě přejímacími zkouškami. Bezpečnost provozu přenosové soustavy je pro nás na prvním místě. Proto i po výrobci transformátorů požadujeme přísné testy. I díky tomu jsme výrobní závadu odhalili včas,“ uvedl předseda představenstva ČEPS Jan Kalina. Dodal, že zprovoznění všech čtyř transformátorů, což obnáší nejen montáž na místě, ale také společné odzkoušení před samotným uvedením do dispečerského řízení, předpokládá ČEPS v první polovině příštího roku.

Společnost ČEPS působí v České republice jako výhradní provozovatel přenosové soustavy na základě licence od Energetického regulačního úřadu. Udržuje, obnovuje a provozuje 41 rozvoden s 71 transformátory. Firma uvedla, že ve třetím čtvrtletí zprovoznila dvě nová vedení a prodloužila českou přenosovou soustavu o téměř 180 kilometrů.

Do provozu byla uvedena vedení Výškov - Čechy Střed procházející Ústeckým a Středočeským krajem a Krasíkov - Horní Životice vedoucí skrze Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Celkem tak nyní ČEPS provozuje vedení o celkové délce přes 5600 kilometrů.

Kalina je předsedou představenstva ČEPS od letošního dubna. Nahradil Vladimíra Tošovského, který byl odvolán dozorčí radou firmy. Sto procent akcií společnosti vlastní přes ministerstvo průmyslu český stát.

