Zadlužený Kovosvit získal zbrojař Strnad

Potvrdila se tak dřívější zpráva týdeníku Euro. Donedávna byla ve hře varianta, že Kovosvit MAS převezme finanční skupina Nordic Investors, která již zadlužené firmě půjčila na výplaty.

„I přes velmi obtížnou situaci firmy uděláme vše pro splnění jejích závazků vůči zaměstnancům, dodavatelům a ostatním partnerům. Stejně jako v jiných případech, i zde je naším cílem zachránit tradiční průmyslový podnik, který je významným zaměstnavatelem v jihočeském regionu,“ řekl dnes Strnad Hospodářským novinám.

Předseda podnikových odborů Kovosvitu Jiří Ryzka hodnotí situaci pozitivně, ačkoliv oficiálně zatím nic neví a informace má pouze z médií. „Každopádně jsme věděli, že jednání o koupi probíhají. Pokud je to pravda, pak je to pro Kovosvit dobře. Podnik i lidi v něm potřebují stabilizaci. Toho by nový majitel mohl dosáhnout,“ řekl Ryzka.

Mluvčí největší české zbrojařské skupiny Czechoslovak Group, která patří Strnadovi, Andrej Čírtek odmítl situaci komentovat.

Strnad získal Kovosvit, který se pod vedením svého majitele Františka Komárka dostal do velkých finančních problémů, po tvrdém vyjednávání, píše server. Dalším zájemcem, který s Komárkem jednal, byla investorská skupina Nordic Investors, kterou vedou dva bývalí advokáti Tomáš Otruba a Jan Petřík. Skupina Nordic Investors koncem srpna Kovosvitu pomohla překlenovacím úvěrem. Kovosvit měl již zablokované účty a chyběly i peníze na výplaty pro zhruba 770 zaměstnanců.

Od konce srpna vede Kovosvit nový manažerský tým. Bývalý ředitel Blahoslav Fajmon rezignoval. Společnost momentálně dluží zhruba 700 milionů korun. Problémy jednoho z největších zaměstnavatelů na jihu Čech vyšly najevo přibližně v polovině srpna.

Kovosvit je již pátou letošní akvizicí Jaroslava Strnada. Od ledna do Czechoslovak Group přibyl český výrobce radarů firma Retia, většinový podíl ve výrobci hodinek Prim firmě Elton Hodinářská nebo mošnovské opravně letadel Job Air Technic. Na jaře také koupil od indických majitelů zkrachovalého výrobce nákladních vozů Avia, kterého se pokusí vzkřísit.

Dále čtěte:

Strnad směřuje výrobu tradičních značek na Slovensko

Servis pro Pandury obstará Strnadova Czechoslovak Group