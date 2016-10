Whirlpool čelí masivní kritice. Kvůli „žhářským“ sušičkám

Britská vláda společnosti nařídila, aby učinila více pro uklidnění veřejnosti znepokojené faktem, že sušičky značek patřících do skupiny Whirlpool způsobily ve Velké Británii několik požárů.

Krok vlády následoval poté, co londýnský hasičský sbor zveřejnil výsledek šestitýdenního vyšetřování požáru bytového domu v britské metropoli, na jehož uhašení muselo být nasazeno 120 hasičů. Podle zprávy byla příčinou srpnového požáru sušička Indesit z rodiny Whirlpool.

Kritikou na adresu Whrilpoolu nešetří ani sami hasiči, kteří spustili kampaň Total Recall (tedy Úplné stažení z trhu) za bezpečnější bílé spotřebiče. Kromě požadavku na stažení všech potenciálně nebezpečných sušiček firmu nabádají ke změně přístupu k zákazníkům. Jejich nevoli se ale nevyhnula ani vláda. Té vyčítají absenci komplexního systému pro stahování produktů z trhu ve výjimečných situacích.

Zpráva obnovila tlak na Whirlpool takřka rok poté, co firma připustila, že u některých modelů hrozí vznik vzplanutí při kontaktu topného tělesa a jemných tkanin. Jelikož ale firma nevyhlásila svolávací akci, vznikl dojem, že lidé mohou dotčený model nadále používat, než budou spotřebiče „upraveny“.

Nyní Whirlpool pracuje na náhradě či opravě více než pěti milionů potenciálně závadných kusů sušiček Indesit, Hotpoint, Creda a Proline. To však zjevně nestačí. Vlažná reakce společnosti zvedla vlnu nevole ze strany poslanců i spolků na ochranu spotřebitelů. Vládu k akci vůči Whirlpoolu vybízel opakovaně labouristický poslanec Andy Slaughter. „Hasiči teď potvrdili, co všichni předpokládali. Že to byl další požár způsobený špatnými sušičkami. Whirlpool musí jednat okamžitě a zabránit jejich dalšímu používání,“ uvedl poslanec.

Vývoj akcií Whirlpoolu na americkém trhu NYSE

Čtěte o dalších nebezpečných spotřebičích:

„Výbušné baterie“ připravily Samsung o 7 miliard dolarů

Další „výbušné spotřebiče“. Tentokrát Bosch a Siemens

Problémy Samsungu nekončí. V letadle se vznítil i vyměněný Galaxy Note 7