Vysoká cena za expanzi. Fortuně klesl zisk o polovinu

Hrubé výhry v prvních šesti měsících vzrostly téměř o čtvrtinu na 100,2 milionu eur (2,6 miliardy korun). Také v tomto případě je nárůst podle firmy tažen rozvojem online sázení, které je typické svou nižší marží. Provozní zisk EBITDA (před započtením úroků, daní a odpisů) klesl o 22 procent na 7,6 milionu eur (198 milionů korun). Bez jednorázových položek by EBIDTA meziročně vzrostla zhruba o osm procent, uvedla Fortuna.

Podle generálního ředitele Fortuny Pera Widerströma se na růstu sázek podílely všechny tradiční trhy, kde Fortuna podniká, a částečně také výsledky nově získané společnosti Hattrick s působností v Rumunsku, Chorvatsku nebo Španělsku. „Provozní zisk EBITDA je ovlivněn především jednorázovými náklady spojenými se středoevropskou expanzí a integrací nových společností do skupiny,“ dodal Widerström.

Fortuna Entertainment Group Fortuna Entertainment Group vznikla v roce 2009. Původně česká firma s 25letou historií dosud působila v Česku, na Slovensku a v Polsku, vedle Rumunska expanduje také do Chorvatska a Španělska. Firma se zaměřuje především na kurzové sázení. S akciemi Fortuny se obchoduje na pražské a varšavské burze. Investiční skupina Penta ovšem na konci března oznámila, že plánuje stáhnout akcie Fortuny z veřejného obchodování a získat v ní stoprocentní podíl.



V prvním čtvrtletí klesl Fortuně provozní zisk EBITDA na tři miliony eur (téměř 80 milionů korun), což představuje meziroční pokles o 36,3 procenta.

Analytici očekávali pokles čistého zisku zhruba o čtvrtinu. Upozorňovali ale, že přesný odhad nelze udělat právě vzhledem k některým jednorázovým položkám.

„Za poklesem zisku stojí převážně jednorázové faktory, zejména náklady spojené s akvizicí skupiny Hattrick Sports, která si vyžádala jednorázové náklady například na administrativu, poradenství a právní služby,“ sdělil analytik BH Securities Martin Vlček. Náklady podle něj dále ovlivnila například propagace nových her na internetu, což je třeba ruleta nebo výherní automaty. Analytik J&T Banky Milan Lávička považuje za pozitivní překvapení objem přijatých sázek skupinou Hattrick Sports. „Za celý minulý rok byl 372 milionů eur (9,7 miliardy korun), nyní za měsíc a půl přes 100 milionů eur. To znamená, že za celý rok by se mohl objem přijatých sázek Hattricku meziročně více než zdvojnásobit,“ doplnil Lávička.

Výrazný nárůst přijatých sázek je podle analytika Komerční banky Richarda Miřátského pozitivní, protože potvrzuje ambici společnosti stát se sázkařským lídrem střední a východní Evropy. „Nicméně výrazný pokles ziskovosti, který překonal i naše konzervativní odhady, nás zklamal. Za normální situace by měl mít negativní dopad na cenu akcií. Nicméně její vývoj je v současné době těžko odhadnutelný, hodnota je ovlivňována hlavně snahou majoritního akcionáře o výkup akcií a stažení společnosti z burzy,“ dodal Miřátský. Akcie Fortuny na pražské burzy zůstávají při minimálním zájmu investorů na dnešní otevírací hodnotě 148,50 korun.

Akvizici irské společnosti Hattrick Sports Group dokončila Fortuna ve druhé polovině května. Náklady byly 85 milionů eur (2,3 miliardy korun) a Fortuna se díky nákupu stala lídrem na trhu v Rumunsku.

Dále čtěte: