Výrobce autodílů YFAI otevřel v Plané továrnu, zaměstná 300 lidí

V Plané a v okrese Louny plánuje firma investovat 1,85 miliardy korun, dohromady vytvoří 588 pracovních míst. Investuje do rozšíření výroby plastových interiérových dílů pro automobilový průmysl a do vytvoření centra na testování asistenčních systémů. „Vláda již schválila investiční pobídku pro společnost ve výši 185 milionů korun,“ oznámila Petra Šťastná z YFAI.

Na ploše 20.000 metrů čtverečních bude společnost, která má evropskou centrálu v Německu, vyrábět v Plané části interiérů do aut včetně přístrojových desek a dveřních panelů pro přední světové značky. Do konce roku potřebuje firma přijmout 70 lidí, především k výrobní lince, dále procesní inženýry a inženýry kvality, pracovníky na nastavování a údržbu nástrojů, ale také učně. Továrna v Plané umožní firmě podle jejího vyjádření posílit výrobní síť na rostoucích trzích východní Evropy a přitom si udržet silnou pozici v západní Evropě.

Na ploše 23 000 metrů čtverečních bude společnost, která má evropskou centrálu v Německu, vyrábět v Plané části interiérů do aut včetně přístrojových desek a dveřních panelů pro přední světové značky. Klíčovým zákazníkem je Daimler, připravuje se projekt pro Škodu. Jsou zde univerzální robot, 11 vstřikovacích lisů vážících 700 až 2700 tun nebo osm svářecích strojů. Například linka na přihrádky spolujezdce jich vyrobí 60 za hodinu. „Trh s automobilovými interiéry velmi silně roste. Protože nárůst poptávky očekáváme i v budoucnu, rozhodli jsme se dále investovat do našich evropských závodů a výrobní sítě v České republice,“ řekl generální ředitel YFAI Johannes Roters.

Pohled do interiéru vozu osazeného komponenty společností YFAI

Do konce roku potřebuje firma přijmout 70 lidí: k výrobní lince, dále procesní inženýry a inženýry kvality, pracovníky na nastavování a údržbu nástrojů, ale také učně. „Pro operátory do výroby i pro technické a administrativní funkce nabízíme atraktivní podmínky i benefity. Hledáme absolventy oborů řízení jakosti a strojírenství i operátory a zaměstnance do oddělení údržby nástrojů,“ řekl ředitel závodu Jiří Rösner.

Závod se zaměří na průmysl 4.0. Hlavně na automatizaci a data. „Chceme propojit všechna zařízení ve všech našich továrnách, aby data přešla ihned na všechna místa. Díky tomu chceme rychleji reagovat na problémy a jak budeme efektivnější, snížíme náklady a budeme mít méně škod,“ nastínil viceprezident globálních operací YFAI Joel Beezhold.

Firma věří, že továrna jí umožní posílit výrobní síť na rostoucích trzích střední a východní Evropy a udržet si silnou pozici v západní Evropě. Nyní začne postupně navyšovat výrobu. V regionu otevřela YFAI letos Technologické centrum v Trenčíně a obchodní centrum v Bratislavě.

Pro nadnárodní firmu YFAI je podnik v Plané druhý výrobní závod v Česku, první má v Žatci. V okolních zemích působí společnost na Slovensku a v Maďarsku, evropská centrála sídlí v německém Neussu. YFAI s centrálou v Šanghaji má 110 výrobních závodů a technických center v 18 zemích, zaměstnává přes 33.000 lidí. Navrhuje, vyvíjí a vyrábí součásti interiéru aut.

