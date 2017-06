Renault chce na energetický trh. Elektřinu dodá ze starých autobaterií

Pro představu, kapacita „skladu“ bude dost velká, aby zásobovala elektřinou 120 000 domovů. Aliance na svém projektu spolupracuje se společností The Mobility House, která se specializuje na ukládání energie za pomoci opětovného použití baterií elektromobilů. Co se týče umístění nového zařízení, v úvahu připadá Nizozemsko a Německo.

Nissan, který je ze 44 procent v rukou francouzského Renaultu, už ve spolupráci s firmami The Mobility House a Eaton vybudoval zařízení na skladování a poskytování záložní elektrické energie na bázi znovupoužitých baterií pro stadion Amsterdam Arena.

Díky opětovnému používání baterií by se mohly snížit náklady na vozy s elektrickým pohonem a zařízení na skladování energie jsou jednou z možností recyklace napájecích článků. Jsou to právě vysoké ceny baterií, co je hlavní překážkou rozmachu elektrických automobilů.

Podíl automobilů s elektrickým pohonem na celkovém počtu osobních vozů zatím dosahuje pouze 0,2 procenta. V loňském roce se jejich počet zdvojnásobil na rekordní dva miliony z jednoho milionu v roce 2015. Do roku 2020 by se podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) mohl počet vozů s elektrickým pohonem vyšplhat na devět až 20 milionů a do roku 2025 na 40 až 70 milionů.