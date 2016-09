Výnosný byznys AdBlocku. Některé reklamy blokuje, jiné prodá

Software AdBlock Plus byl původně nástrojem, který měl blokovat převážně „otravné“ reklamy. Tedy takové, které se otvírají v nových oknech prohlížeče, překrývají text nebo jinak znesnadňují uživatelský přístup. Díky svým algoritmům však může blokovat prakticky jakoukoliv reklamu, což znatelně pociťují především ty webové stránky, které vydělávají právě na příjmu z reklam.

AdBlock není žádný samaritánský program, ze své činnosti si udělal výdělečný byznys. Za poplatek totiž umožňuje firmám umístit svou reklamu na tzv. Whitelist, čímž je jí udělena výjimka, a zobrazuje se tak i uživatelům, kteří mají software nainstalovaný. Kvůli této praxi je často kritizován, což ale vedení společnosti odmítá s tím, že má nastavena striktní pravidla pro akceptovatelné reklamy, a svůj základní záměr, tedy blokování nežádoucích inzercí, nadále splňuje.

Nejrozšířenější blokovač reklam teď přišel s dalším nápadem, jak vydělat. Začne provozovat Acceptable Ads Platform, jakýsi trh s reklamami, které si budou majitelé stránek moci nakoupit. V praxi to bude fungovat tak, že uživatelům s nainstalovaným AdBlockem se místo zablokovaných reklam budou zobrazovat právě ty, které si provozovatelé stránky koupí. Ostatní uživatelé uvidí klasickou verzi stránky s původními reklamami.

„Existují dva typy uživatelů internetu: ti, kteří si nežádoucí reklamy blokují, a další, kteří to nedělají. Tento nástroj pomůže provozovatelům dostat se k první skupině, aniž by museli cokoliv měnit ve vztahu k té druhé,“ vysvětluje spoluzakladatel společnosti Till Faider. „Roky jsme čekali na to, až odvětví internetových reklam udělá vstřícný krok směrem k uživatelům, až jsme to nevydrželi a museli jej udělat sami.“

Kritici přesto obviňují AdBlock z pokrytectví a připomínají některá obvinění z korupce. V roce 2013 jej například anonymní zdroj nařknul z toho, že mu nabídli zařazení reklamy na Whitelist za třetinový podíl z reklamních příjmů. Podobný postup ostatně firma bude praktikovat i se svým novým nástrojem, i když v menší míře. Ze schválených reklam by podle serveru The Verge měla dostávat šest procent.

Různé programy na blokování reklam používá 198 miilonů světových uživatelů internetu. Odhaduje se, že toto číslo bude do tří let až trojnásobně vyšší.

