Výhra pro FAU: soud zrušil zajišťovací příkazy celní správy

FAU vlastní v areálu přerovské firmy Precheza z holdingu Agrofert sklad pohonných hmot. Po zásahu Finanční správy a celníků se FAU dostala loni v říjnu do insolvence, o dva měsíce později ji soud poslal do konkurzu. Právní zástupce firmy FAU Alfréd Šrámek dnes u soudu novinářům řekl, že pokud budou zajišťovací příkazy definitivně zrušeny, bude firma pravděpodobně žádat po státu miliardovou náhradu škody.

Spory se týkají doměření daně a současného vzniku ručitelského závazku společnosti. Celní správa vydala zajišťovací příkazy, protože podle ní firma neměla dostatek peněz, aby daně zaplatila. Zástupkyně celníků dnes u soudu řekla, že rozhodnutí bylo vydáno v souladu s předpisy a důvodem byla obava u budoucí dobytnost daně.

„Samotné zjištění, že budoucí daň převyšuje aktuální finanční disponibilní prostředky daňového subjektu, není samo o sobě důvodem pro tak masivní zajištění, jako jsou zajišťovací příkazy, po nichž bezprostředně následuje exekuce,“ řekl při odůvodnění rozsudku soudce Jiří Gottwald. Pokud podle něj existuje možnost, že firma bude v nějaké rozumné době schopna potřebné prostředky vygenerovat, není na místě rozsáhlé odčerpání jejích zdrojů, které ochromí její činnost, podle soudce přichází v úvahu nějaké mírnější opatření.

Celní správa však podle soudu rozhodla rovnou o vydávání zajišťovacích příkazů, byť jde prakticky o nejzazší možné řešení. „Soud má za to, že především v těch rozhodnutích zcela absentuje jakákoli úvaha, proč nestačilo jiné opatření, které daňové předpisy daňovým orgánům dávají. Proto byla napadená rozhodnutí zrušena, a to včetně těch zajišťovacích příkazů,“ řekl Gottwald.

Právník společnosti Šrámek řekl, že jde o jeden z dalších kroků k absolutní porážce finanční a celní správy v případu FAU. Předpokládá, že celní správa podá kasační stížnost, stejně jako ji podala finanční správa, o jejíž stížnosti ještě soud nerozhodl. „Pakliže dojde k tomu, že Nejvyšší správní soud rozhodne v obou případech ve prospěch společnosti FAU, tudíž že ty zajišťovací příkazy budou zrušeny s konečnou platností, tak je nanejvýš pravděpodobné, že společnost FAU bude uplatňovat vůči České republice náhrady škody, které budou převyšovat zřejmě částku několika miliard,“ řekl Šrámek.

Na internetu se na konci srpna objevila nahrávka, na které předseda hnutí ANO a bývalý ministr financí Andrej Babiš o společnosti hovoří. Babiš následně odmítl, že by v době svého působení na ministerstvu finanční a celní správu zneužíval a úkoloval. Odmítl to i šéf Finanční správy Martin Janeček, který to označil za „sprosté lži“. Správa naopak uvedla, že měla důvodné podezření z vědomého zapojení FAU do karuselového podvodu a že rozkryla rozsáhlý podvodný řetězec, v němž nebyla u firem placena DPH a byl podvodně vylákán nárok na odpočet DPH. Firma FAU podala u soudu 13 žalob na složky státu, o několika včetně dnešní věci už soud rozhodl v její prospěch, dvě žaloby soud ale odmítl, další bude řešit.

