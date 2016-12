Volkswagen založil rivala Uberu. Se značkou Moia má velké plány

Její služby budou ušité na míru individuálním potřebám zákazníka, dostupné přes webové aplikace a šetrné k životnímu prostředí, napsala dnes agentura DPA.

Volkswagen má s novu značkou velké plány. Očekává, že Moia do několika let docílí miliardového obratu v eurech a do roku 2025 se má začít významnou měrou podílet na celkovém obratu koncernu. Za tímto účelem firma odlákala konkurenčnímu Daimleru úspěšného manažera Roberta Henricha, který již vybudoval carsharingovou službu car2go. Od ledna 2017 se stane provozním ředitelem divize Moia.

Moia bude mít sídlo v Berlíně, zpočátku zaměstná 50 lidí, do konce roku 2017 pak zhruba 200. Nejprve bude využívat stávající elektrické modely mateřské firmy, v plánu je výroba jejích vlastních vozů. „Sázíme na komplexní dopravní řešení, která zefektivní osobní a veřejnou dopravu,“ uvedl šéf divize, Ole Harms.

Volkswagen je největší automobilka v Evropě, součástí koncernu je i česká značka Škoda.

