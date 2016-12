Vítkovice Gearworks jdou do reorganizace. Věřitelé vyslyšeli přání firmy

Reorganizace podle něj znamená šanci na podstatně větší uspokojení věřitelů než v případě konkurzu, při němž by firma prakticky skončila a majetek by se rozprodal. Vandrovec řekl, že o tom, že má firma velmi dobrou šanci přežít do budoucna, svědčí i fakt, že už teď eviduje dva zájemce o její koupi. Přihlásili se v době, kdy se o prodeji ještě ani nerozhodlo. Záměr skupiny VMG prodat Vítkovice Gearworks dnes potvrdil její právní zástupce Petr Kuhn.

„Zahájení prodejního procesu je plánováno v průběhu ledna - února příštího roku,“ řekl Kuhn. Reorganizační plán by podle něj firma chtěla předložit nejpozději začátkem dubna příštího roku. V reorganizaci se podle Kuhna odhaduje míra uspokojení nezajištěných věřitelů ve výši okolo 20 procent a zajištěných věřitelů na úrovni jejich zajištění, v případě konkurzu by uspokojení věřitelů představovalo méně než jedno procento.

„Předpokládáme vstup investora do společnosti v průběhu jednoho nebo dvou následujících kvartálů. Myslíme si, že tím dostaneme nejvyšší uspokojení věřitelů,“ řekl ředitel společnosti Vítkovice Gearworks Vladimír Bindzár. Proces prodeje by podle něj měl být uzavřený do léta. „Společnost Vítkovice Gearworks bude teď optimalizovat svou výrobu i celý provoz, tak aby mohl být reorganizační plán splněný a schválený věřitelským výborem,“ řekl Bindzár. Uvedl, že optimalizace zatím neznamená snižování stavu zaměstnanců. Podnik má nyní asi 180 pracovníků.

Více než 270 věřitelů přihlásilo u soudu pohledávky téměř za dvě miliardy korun. Soud ještě všechny nepřezkoumal. Největšími dosud uznanými věřiteli jsou Komerční banka a britská HSBC Bank. Největší pohledávku mezi těmi, které soud ještě nepřezkoumal, má mateřská společnost Vítkovice, a. s., jež žádá více než 970 milionů korun.

Členy věřitelského výboru jsou Komerční banka, HSBC Bank a Klement, kteří byli již v předběžném výboru. Jediným novým členem výboru se dnes stala firma Lichna Trade.

Vítkovice Gearworks vyrábějí atypické převodové skříně, ozubené díly či kompletní pohony pro průmyslová odvětví. Insolvenční návrh na firmu podala brněnská skupina Wetag, firma Vítkovice Gearworks se k němu připojila. Zdůvodnila to i tím, že její podstatné obchody byly vázány na společnost Vítkovice Power Engineering (VPE), která už dřív skončila v úpadku.

Skupina Vítkovice Machinery Group má před dvě desítky firem dohromady s 6500 zaměstnanci. Několik jejich společností se letos dostalo do problémů, kromě Vítkovic Gearworks a VPE skončila v úpadku také společnost Vítkovice Envi. Kromě toho čelí insolvenčnímu řízení ještě Vítkovice Mechanika, soud o ní bude rozhodovat počátkem příštího roku. Předseda představenstva a generální ředitel Libor Witassek minulý týden uvedl, že vedení má transformační plán pro celou skupinu na 18 měsíců, jak dostat skupinu zpět do stavu, kdy bude generovat provozní zisky.

