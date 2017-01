Vítkovice chtějí založit novou firmu, má převzít projekt turecké elektrárny

Insolvencí nezatížená společnost by podle Vítkovic mohla být pro všechny zainteresované strany v projektu Adularya lepším partnerem než VPE. „Máme za to, že tato nabídka by mohla být pro tureckou stranu, Českou exportní banku (ČEB) i EGAP zajímavá,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva společnosti Vítkovice, a. s., Libor Witassek.

Vítkovice Power Engineering, které byly generálním dodavatelem elektrárny, jsou dceřinou firmou Vítkovic, a. s. Státní ČEB poskytla úvěr, který pokryl investici turecké společnosti. Úvěr pojistila státní pojišťovna EGAP.

Výstavba hnědouhelné elektrárny Yunus Emre společnosti Adularya Enerji Elektrik v Turecku byla jednou z příčin, které přivedly VPE do existenčních potíží. Elektrárna se začala stavět před pěti lety, ale dosud nefunguje. Sice už se rozjela, ale kvůli problémům s uhlím z blízkého dolu byla odstavena. Uhlí totiž neodpovídá kvalitě, na jakou byly kotle elektrárny stavěny. Situaci ztěžuje skutečnost, že po loňském pokusu o puč v Turecku holding Naksan, do nějž Adularya patří, skončil v rukou státu.

„My se jednoznačně snažíme najít pozitivní východisko z potíží kolem elektrárny. Příjemcem úvěru od ČEB je ale turecký investor, který byl de facto znárodněn, a na české i turecké straně tak do věci vstupuje i stát,“ uvedl Witassek.

Doplnil, že náklady na zazimování elektrárny zatím hradí vítkovická skupina. Bez vynaložení těchto nákladů by ale hrozilo, že kvůli klimatickým podmínkám vzniknou na elektrárně dodatečné škody, a oddálí se tak její dokončení.

Vyčlenění projektu Adularya mimo majetkovou podstatu VPE by podle Kijonkové mohli věřitelé vnímat pozitivně. VPE nejprve musí v souladu s insolvenčním zákonem odmítnout plnění z hlavního kontraktu. „K odmítnutí by mělo dojít řádově v jednotkách dnů. Následně budou zahájena jednání o podmínkách převedení projektu do nové společnosti,“ uvedla mluvčí Vítkovic Eva Kijonková. Aby se záměr uskutečnil, je potřeba učinit řadu právních kroků a ujednání, i na mezinárodní úrovni.

Vítkovice Power Engineering patřily k nejdůležitějším firmám skupiny Vítkovice Machinery Group. Podle firmy je kromě stavby turecké elektrárny dostaly do potíží také situace na trzích v energetice nebo odložené investice hlavních zákazníků. Věřitelé přihlásili u soudu pohledávky za více než 74 miliard korun, insolvenční správce ale uznal jen pohledávky za necelé čtyři miliardy. Věřitelé firmě, jež má asi tisíc zaměstnanců, povolili reorganizaci.

V úpadku loni skončily také společnosti Vítkovice Gearworks a Vítkovice Envi ze skupiny VMG, insolvenčnímu řízení čelí ještě Vítkovice Mechanika. Celá skupina má přes 20 firem a okolo pět a půl tisíce zaměstnanců.

