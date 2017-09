Vinařství Kolby, dříve spojované s Hušákem, koupila J&T

Skupina J&T vidí za výrobou vína především zajímavou investiční příležitost. „Koupě vinařství Kolby je součástí strategie investovat do vinařských aktiv,“ cituje web E15 provozního ředitele J&T Banky Vlastimila Nešetřila, který bude mít Kolby na starosti.

Společnost Rosso Steel koupila vinařství Kolby v únoru 2012 od investičních skupin PPF a KKCG, které v té době ovládaly loterijní společnost Sazka. Cena transakce tehdy podle médií přesáhla 45 milionů korun. Sazka se před tím dostala do konkurzu kvůli problémům se splácením úvěru na výstavbu pražské O2 areny.

J&T Finance Group Skupina vznikla v roce 1995, ovládají ji podnikatelé Jozef Tkáč a Ivan Jakabovič. Vedle J&T Banky do skupiny patří řada dalších firem, které jsou zaměřeny například na investice a správu aktiv a působí v různých zemích.

Nákupem Kolby získala skupina J&T zhruba 37 hektarů vinic, které jsou v jednom celku. Podle Nešetřila jsou 25 nebo 30 let staré a budou vyžadovat investice do obnovy. Vinařství, které je nyní ve ztrátě, chce Nešetřil zhruba do tří let dostat přinejmenším na provozní nulu. Bude podle něj také nutné zlepšit obchod.

Polovina J&T Číňanům. Evropská centrální banka transakci schválila

Víno z vinařství Kolby se má dodávat mimo jiné do společností okolo struktur J&T, uvedl Nešetřil. Nadále hodlá spolupracovat s firmou Bestsport Arena, která vlastní O2 arenu a je v současnosti největším zákazníkem Kolby. „Speciálně pro ně vytvoříme cuveé Aréna,“ řekl Nešetřil.

Součástí vinařství Kolby, které má tradici od roku 1244, jsou podle dřívějších informací médií sklepy ze 17. století. Viniční trať Kolby v Pouzdřanech na Břeclavsku, po které je vinařství pojmenované, patří mezi nejstarší na jižní Moravě. Víno z Kolby získalo řadu ocenění doma i v zahraničí.

Přečtěte si také: