Věřitelé Vítkovic neschválili znalecký posudek na 1,2 miliardy

„Nemyslím si, že by neschválení znaleckého posudku mělo mít nějaký významný vliv na průběh reorganizace. Možná se trochu posune schvalování reorganizačního plánu jako takového, ale nemyslím si, že by to byla zásadní otázka,“ řekl insolvenční správce David Vandrovec.

VPE dostala do potíží problémová stavba hnědouhelné elektrárny Yunus Emre společnosti Adularya v Turecku. Podle Vítkovic je ale důvodem špatného stavu VPE také situace na trzích v energetice nebo odložené investice hlavních zákazníků. Věřitelé přihlásili u soudu pohledávky za více než 71 miliard korun a povolili firmě reorganizaci.

Vítkovice Power Engineering VPE se zabývají hlavně výstavbou a dodávkami elektráren a patřily k nejdůležitějším firmám skupiny. Patří do strojírenské skupiny Vítkovice Machinery Group ostravského podnikatele Jana Světlíka, v níž je přes 20 firem, které mají dohromady téměř 4000 zaměstnanců. Několik firem se ale loni dostalo do finančních potíží, kromě VPE skončily v úpadku ještě Vítkovice Gearworks, Vítkovice Envi a Vítkovice Revmont.

Nyní běží lhůta, kdy může firma uplatnit své přednostní právo na předložení reorganizačního plánu. „Ta lhůta končí 14. 8., to znamená zhruba za tři týdny. Předpokládám, že dlužník předloží reorganizační plán, a dál se uvidí,“ řekl insolvenční správce. Po předložení reorganizačního plánu soud svolá schůzi, na níž budou věřitelé plán schvalovat.

Mluvčí Vítkovic Eva Kijonková řekla, že firma má aktuálně dostatek zakázek. Za poslední tří měsíce společnost opustilo zhruba 70 zaměstnanců, takže nyní má necelých 800 lidí. Ke konci roku 2015 měl podnik téměř 1500 zaměstnanců. Pracovníky některých profesí ale firma zároveň shání, hlavně svářeče. VPE mají také v úmyslu prodat provoz VPE Hard v Jeseníku, kde pracuje zhruba 150 lidí.

Dále čtěte: