Varování pro firmy: Každý třetí kyberútok je úspěšný

V novém bezpečnostním průzkumu poradenská společnost Accenture zpovídala dva tisíce respondentů pracujících v bezpečnostních odděleních firem s ročním výnosem nad jednu miliardu dolarů v 15 zemích světa.

Zajímavostí je, že přes poměrně lichotivou statistiku hackerů většina oslovených firemních šéfů bezpečnosti (75 %) věří, že dokáží svou společnost před kyberútoky ochránit.

Z pohledu priorit v oblasti IT bezpečnosti firmy nejčastěji preferují ochranu reputace vlastní společnosti (54 %), dále pak zabezpečení firemních informací (47 %) a až na třetím místě ochranu zákaznických dat (44 %).

Pokud jde o další finanční investice, jsou názory bezpečnostních šéfů rozděleny zhruba na polovinu. Pokud by dostali mimořádné prostředky navíc, 54 procent respondentů odpovědělo, že by okamžitě zdvojnásobilo náklady na priority v oblasti kyberbezpečnosti. A to i přesto, že původní investice výrazně neomezily současné průniky hackerů.

Klíčové postřehy z jednotlivých zemí Zjištění narušení trvá déle ve Spojených státech a Velké Británii, protože více než čtvrtině firem trvá rok a více, než úspěšný útok vůbec odhalí. (30 % ve Spojených státech, 26 % ve Velké Británii). Firmy ve Francii, Austrálii a Spojených státech mají nejmenší důvěru ve své schopnosti monitorovat narušení v porovnání s globálním průměrem. Německé (52 %) a britské (50 %) firmy mají největší důvěru ve svou schopnost monitorovat narušení v porovnání s globálním průměrem (38 %). Společnosti ve Francii utratí nejvíce prostředků (9,4 %) ze svého celkového IT rozpočtu na kyberbezpečnost v porovnání s globálním průměrem, který je 8,2 %. Firmy v Austrálii a Spojených státech utratí za kyberbezpečnost nejméně v poměru ke svému celkovému IT rozpočtu (8 % v USA, 7,6 % v Austrálii).

Pramen: Zpráva „Budování důvěry: začarovaný kruh kybernetické bezpečnosti“ společnosti Accenture.

