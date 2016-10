Válka slovenských odborů: předáci si jdou po krku

Svaz odborů Kovo, který sdružuje největší odborové organizace v průmyslových podnicích, rozhodl minulý týden o zastavení činnosti odborů automobilky Volkswagen, která v Bratislavě a Martině zaměstnává přes 11 tisíc lidí.

Důvodem má být nekoordinované a svévolné jednání odborů v automobilce, které vyvrcholilo minulý měsíc protestem dlouholetých zaměstnanců Volkswagenu v Bratislavě. Těm se nelíbí údajné lepší podmínky pro nově příchozí pracovníky. Žádají zrušení dvojího metru. Podle kritiky však šlo o přehnanou reakci vyvolanou ambicemi předsedy odborové organizace Zoroslava Smolinského.

Schyluje se k volbě nových šéfů odborových organizací a podle předsedy OS Kovo Emila Machyny si Smolinský dělá na úkor zaměstnanců kampaň. Šéf zrušených odborů oponuje, že Machyna bojuje o majetky, které svazu Volswagenu patří.

„Když náhodou majetek přejde na OS Kovo, rozhodně to dáme k soudu. To není jeho ani můj majetek. Je to majetek našich členů,“ varoval ve slovenských médiích Smolinský.

Tajemný dopis

Zdá se ovšem, že pravda bude někde uprostřed. Podle kuloárních informací se Smolinský pokouší dostat na Machynovo křeslo. A oba spor řeší s tisícovkami členských podpisů v rukou.

Protikandidátem Smolinského ve volbách o vedení odborů Volkswagenu byl Koloman Kraslan jehož měl podporovat Machyna.

Během volební kampaně dostali odboráři a zaměstnanci do schránek dopis, v němž si měl jeden z členů odborů ve Volkswagenu stěžovat na tunelování a nehospodárné zacházení s prostředky odborů. Následné kontroly a audity nic neprokázaly.

Hra o majetky

Odborářské volby jednoznačně vyhrál Smolinský. Následně však z odborů ve Volkswagenu vyloučil svého protikandidáta a člověka podporovaného Machynou. „Pan Smolinský flagrantním způsobem porušil stanovy OS Kovo,“ reagoval Machyna.

Začal se ovšem bát o vlastní židli, a údajně i proto odbory v automobilce zrušil. Druhá strana sporu však hrozí žalobami a mobilizuje podporu až 78 procent zaměstnanců Volkswagenu.

Šéfování odborům je lukrativním byznysem. Kromě štědrých odměn ze zaměstnaneckých příspěvků odbory spravuji třeba restaurační nebo lázeňské zaměstnanecké podniky v hodnotě stovek milionů korun.

