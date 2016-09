Slovenský Volkswagen se potýká s rebelií zaměstnanců

Zaměstnanci bratislavského závodu automobilky Volkswagen Slovakia v úterý odpoledne protestovali před továrnou. Protestního shromáždění proti diskriminačnímu přístupu vedení firmy se podle agentury TASR zúčastnilo zhruba tisíc lidí.

„Vyzývali jsme i vedení, aby se vyjádřilo. Bohužel se vyjádřit nechtělo. Podporu přitom máme i ze koncernu ve Wolfsburgu,“ řekl předseda odborové organizace Zoroslav Smolinský.

Odbory tvrdí, že atmosféra mezi zaměstnanci začíná být neúnosná. Důvodem mají být výhody, které management nabízí nově příchozím zaměstnancům jako motivaci ve snaze doplnit stavy v závodě. Noví pracovníci mají podle odborářů na rozdíl od těch dlouhodobých nárok na pololetní smluvní dopravu zdarma či nástupní bonus ve výši 500 eur.

Odbory proto od vedení automobilky požadují, aby finančně ohodnotilo rozdíl mezi nově příchozím a již zaškoleným zaměstnancem. Pokud se nic nezmění ani v následujících dnech, odboráři hodlají v protestech pokračovat. „Teď počkáme dva dny, zda se nám vedení ozve, zda budou reagovat na to, co se událo. Pokud ne, zkusíme je vyzvat my. Pak uspořádáme protest a pravděpodobně zablokujeme komunikace v okolí fabriky,“ avizoval Smolinský.

Boj odborů?

Automobilka tvrdí, že z jejího sociálního programu mohou čerpat všechny skupiny zaměstnanců. „Nastaven je tak, aby si v něm každý, služebně mladší i starší, našel výhody pro sebe nebo pro svou rodinu. Některé benefity jsou závislé na počtu odpracovaných let, na jiné mají zaměstnanci nárok od začátku pracovního poměru. O podmínkách získání benefitů jsou zaměstnanci informováni během přijímacího řízení,“ řekla mluvčí společnosti Lucia Kovarovič Makayová.

Na slovenské poměry se ve Volkswagenu těší nadstandardu. Zatímco průměrná mzda ve slovenském hospodářství představuje 867 eur, tedy asi 23 400 korun, 11 tisíc zaměstnanců v bratislavské továrně pobírá průměrně 1750 eur, což je 47 250 korun měsíčně.

I proto je pro mnoho odborníků a médií protest nepochopitelný. Podle kuloárních informací za stávkou může být snaha odborů podniku zviditelnit se. Šéf závodních odborů podle spekulací aspiruje na post předsedy nejsilnějšího svazu OZ Kovo.

