V Indii vyjel první solární vlak. Ušetří tisíce litrů nafty

Indická železnice v polovině července slavnostně představila první vlak, jehož vagóny jsou osazeny střešními solárními panely. Ty napájí osvětlení ve vlacích, ventilátory a informační panely uvnitř osobních vlaků.

I když bude vlak stále poháněn lokomotivou s dieselovým motorem, nebude se muset využívat nafta pro dieselové generátory, jež vyrábí elektřinu pro vlak.

Podívejte se na představení vlaku v Novém Dillí:

Železnice odhadla, že jeden takový vlak se šesti vagóny může každým rokem ušetřit 21 tisíc litrů nafty, což odpovídá 1,2 milionu rupií (asi 420 tisíc korun), uvedl server indického deníku The Hindu.

Novinku si pochvaloval indický ministr železnic Sureš Prabhu. Umožní železniční přepravě, aby byla více ekologická. Nové vlaky mají mít rovněž ekologické bio-toalety, mají recyklovat vodu. Železnice obecně hodlá využívat další zelené energie, jako je vítr a paliva CNG a LNG.

První pravidelné nasazení vlaků má být v oblasti Dillí, kterou dlouhodobě trápí smog. Do šesti měsíců má být solárními panely vybaveno dalších 24 vagónů. Na každém vagónu je umístěno 16 panelů.

Vlaky se vyrábí ve městě Čenaí (dříve známé jako Madrás), solární panely vyvinula společnost Indian Railways Organization of Alternative Fuel (IROAF). Systém ukládá energii do baterií, aby bylo zajištěno osvětlení i během nočních hodin.

Nebylo to snadné

„Solární panely musí pasovat na střechu vagónů, které jedou rychlostí 80 kilometrů v hodině. Naše inženýrské schopnosti byly důkladně prověřeny. Nebyl to snadný úkol,“ svěřil se pro deník Business Standard Sundeep Gupta, výkonný ředitel společnosti Jakson Engineer jež spolupracuje s IROAF. Panely na jednom vlaku mají za rok vyrobit 7200 kilowattů energie.

V roce 2014 indické vlaky spotřebovaly 2,6 miliardy litrů nafty s tím, že téměř polovina osobní dopravy připadá na dieselové vlaky. Proto má státní železnice ambici více využívat obnovitelné zdroje, zejména solární energii.

Do roku 2020 chtějí Indian Railways vyrábět 1000 megawattů elektřiny ze slunce, do roku 2025 by to mělo být až pětkrát více. To má také pomoci celé Indii dosáhnout ambiciózního cíle mít do roku 2022 175 GW energie z obnovitelných zdrojů.

Zatím však solární plány železnice pokulhávají za očekáváním, nyní mají instalovanou kapacitu jen 16 MW.

Největší železniční sítě světa Spojené státy 250 000 km Čína 124 000 km Rusko 86 000 km Indie 66 687 km Kanada 46 552 km

Indické železnice vlastní vláda a spravuje je přes ministerstvo železnic. Indie má čtvrtou největší železniční síť světa, jež měří 67 tisíc kilometrů a má 7216 stanic. Ročně přepraví 8 miliard pasažérů, což znamená 22 milionů denně. Asi 45 procent tratí je elektrifikováno.

Ve finančním roce 2015/16 měly indické železnice tržby 26 miliard dolarů a čistý zisk 1,6 miliardy. Indické dráhy zaměstnávají 1,3 milionu zaměstnanců.

