V Česku přibývá happiness manažerů. Vydělávají i sto tisíc

„Není to klaun pro rozveselení zaměstnanců. Happiness manažer má daleko složitější pozici. Měl by to být charismatický lídr, jehož si vedení firmy i zaměstnanci váží tak, že dokáže ovlivňovat chod firmy a vztahy posunovat dopředu,“ vysvětluje Věra Koukalová, jedna z happiness manažerek v ČR a poradkyně České manažerské asociace.

Podle jejích odhadů takových manažerů je u nás zhruba stovka. Oficiálně se však hovoří o 15 osobách, které působí v nadnárodních korporacích nebo startupech.

Mezi průkopníky těchto postů v podnikatelské sféře patří v Česku například společnosti Avast, Etnetera Group, Zoot či startup Robeeto.

Mzdy happiness manažerů skutečně odpovídají roli, kterou ve firmě hrají. „Jsou součástí vyššího managementu i HR. Jejich práce je velmi náročná, musí být mimořádně kvalifikovaní a očekávají se od nich výrazné výsledky. Jejich platy se podle mého odhadu pohybují mezi 50 tisíci a 70 tisíci korunami a v případě Chief Happiness Officer je rozpětí 80 až 120 tisíc korun,“ říká pro web Euro.cz Koukalová.

Jde o nový trend, který se v Česku objevil před několika málo lety po vzoru ze západní Evropy. Happiness manager, na úrovni vedení označovaný jako Chief Happiness Officer, je již delší dobu součástí firemní kultury v Dánsku a Nizozemsku, ale i v severských zemích. Vlivem západní kultury tato funkce začala vznikat také v Japonsku a Jižní Koreji.

Pozice předpokládá především kreativní přístup k mezilidským firemním vztahům. „Na zaměstnance mohou příznivě působit zdánlivé maličkosti, třeba to, že někam mohou veřejně napsat, co se jim líbí a někoho pochválit. Nebo společně vyzdobit kanceláře,“ říká Koukalová.

Při diskuzích na téma happiness manažerů se jejich zastánci potýkají nejčastěji se skepsí zejména od manažerů z výrobních podniků.

„Pro řadu podnikatelů je to nová a nevyzkoušená pozice. Ne každý má odvahu si do vedení pustit někoho, kdo pak napříč strukturami ovlivňuje dění ve firmě. Pokud však manažeři chtějí ve firemních vztazích udělat změnu, happiness manažer jim v tom jako jakýsi ombudsman může pomoci,“ míní Tereza Prokešová, předsedkyně Středočeského regionálního klubu České manažerské asociace.

