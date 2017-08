Nepracovat a inkasovat. Sen programátorů má i odvrácenou stranu

Rest and vest je termín známý především v technologickém světě. Volně by se dal přeložit jako „odpočívat a inkasovat“. Tuto nabídku dostávají zejména klíčoví inženýři a programátoři nebo lidé, kteří toho prostě až moc vědí a zaměstnavatel si tak zajišťuje jejich mlčení.

„Odpočívat a inkasovat“ podle webu Businessinsider.com v podstatě znamená, že zaměstnanec má minimální pracovní zátěž (pokud vůbec nějakou) a dostává od společnosti plný plat a termínované opce na akcie. Ty v případě technologických gigantů mohou tvořit větší část příjmu.

Rest and vest používají firmy, aby si udržely zaměstnance, pro které momentálně nemají žádnou práci a obávají se jejich odchodu ke konkurenci. Nebo také v situacích, kdy programátoři chtějí odejít kvůli syndromu vyhoření.

„Prostě přestaň chodit do práce. Jsi vyhořelý a potřebuješ pauzu. Jen o tom nikde nemluv a všichni si budou myslet, že jsi přešel do jiného týmu,“ cituje zmíněný web manažera, který chtěl zabránit odchodu jednoho z programátorů. Ten bere ročně sedmicifernou sumu (dolarů samozřejmě). I přesto se společnosti vyplatilo si ho udržet dalšího půl roku. I za cenu placeného volna.

Zmíněnému programátorovi později došlo, proč dostal nabídku, která se nedala odmítnout. „Každý ví, že mám velkou pusu a mluvím bez obalu,“ svěřil se. Jeho zaměstnavatel si tak zajistil jeho mlčení. Programátor se během svého zbývajícího času u firmy věnoval vedlejším projektům, technologickým konferencím a plánováním další kariéry.

Nepracovat ani moc, ani málo

Ve firmách jako Google je možné narazit na zaměstnance, kteří nejsou zaměstnáni v systému rest and vest, ale zároveň se nepředřou. Jde většinou o seniorní inženýry, kteří nemusí vyvíjet moc aktivity, aby si své místo udrželi. Pracují od devíti do pěti (v odvětví, které je proslulé vysokými nároky na čas a vytížení zaměstnanců). Netouží po povýšení ani po pozornosti vedení. Pracují prostě tak akorát, aby uspěli v pravidelném hodnocení a obdrželi bonusy v plné výši. „Jsou to inženýři, prostě optimalizovali svůj pracovní výkon,“ cituje Business Insider nejmenovaného programátora.

Defenzivní náborová strategie

Microsoft si z tohoto způsobu zaměstnávání udělal náborovou strategii. Ve velkém najímá odborníky z perspektivních oborů, jako je AI nebo kvantová informatika. Těm dovoluje zůstat na svých stávajících pozicích na univerzitách, kde působí jako výzkumníci nebo mají definitivu, a zároveň pobírat plný plat od Microsoftu. „(Microsoft) tím získá talentované inženýry a zároveň je znemožní získat konkurenci a to je důležité. Je to obranné opatření“, řekl bývalý zaměstnanec Microsoftu a současný ředitel startupu Outreach Manny Medina.

Medina má s rest and vest vlastní zkušenost. Jako doktorand pracoval pro firmu a dokončil svůj projekt s několikaměsíčním předstihem. Své nadřízené varoval, že odejde hned po promoci. Firma ale chtěla mít k dispozici někoho, kdo projektu rozumí a případně zaškolí své zástupce. Zároveň by ale nedávalo smysl, aby Medina začínal další projekt. „Můj den začínal v 11 a míval jsem hodně dlouhé obědy,“ vzpomíná Medina. Ve firmě zůstal ještě několik měsíců.

Lákavé, ale nebezpečné pro kariéru

Odborníci varují před důsledky rest and vestingu pro kariéru. IT je odvětví, ve kterém se cení ambicióznost a konkurence je velká. Po letech odpočinku může programátor zjistit, že mu chybí projekty, které by si mohl dát do životopisu. Podle Mediny potom často programátorům nezbývá nic jiného, než si vyhrnout rukávy, snížit finanční nároky a doufat, že je zaměstná nějaký startup.

