Textilka Pegas: Nabídka R2G na převzetí je přiměřená

R2G ale také podle Pegasu zvažuje pozastavení vyplácení dividend, což neodpovídá dividendové politice textilky. Pegas Nonwovens vyrábí netkané textilie. Skládá se z holdingové firmy v Lucemburku a čtyř provozních společností sídlících v Česku.

Textilka oficiálně obdržela nabídku investiční skupiny R2G Rohan Czech na odkup akcií v polovině srpna a plány R2G na odkup za cenu 1010 korun byly zveřejněny 18. července. Ještě 17. července se akcie Pegasu prodávaly na pražské burze za 943 korun, následující den vystoupaly na 1020 korun. Od té doby neklesly pod 1010 korun. R2G již nyní vlastní 10,83 procenta akcií Pegas Nonwovens.

Textilka i na základě analýz od České spořitelny a Ernst & Young považuje cenu nabídnutou R2G za přiměřenou. Představenstvo ale uvedlo, že je R2G připravena snížit, nebo i zastavit vyplácení dividend akcionářům Pegasu. To by sice podle vedení textilky mohli uvítat věřitelé a finanční partneři textilky díky zvýšení zůstatku hotovosti a snížení zadluženosti, není to však v souladu s dosavadní politikou firmy. Představenstvo prohlásilo, že dosud Pegas dokázal vyplácet dividendy a zároveň dosahovat růstu. R2G na svém webu sdělila, že je v dlouhodobém zájmu Pegasu hromadit hotovost, aby měla textilka peníze na budoucí akvizice.

Šlemr dostal košem. Pegas není na prodej, tvrdí největší akcionář

Textilka ve svém stanovisku upozornila rovněž na to, že některé obchodní smlouvy by mohly být vypovězeny, pokud by R2G získala kontrolní podíl akcií. Ustanovení, dávající možnost vypovědět smlouvu v případě změny v ovládání společnosti, je také součástí podmínek dluhopisů vydaných Pegasem. Textilka ale zatím nezjišťovala, zda by smluvní partneři a vlastníci dluhopisů chtěli smlouvy v případě převzetí firmou R2G vypovědět.

Akcionářům vzkázal Pegas Nonwovens, že dnešní stanovisko nepředstavuje žádnou pobídku k prodeji akcií a každý by si měl utvořit na výhodnost nabídky R2G vlastní názor. Lucemburský fond Wood Textiles Holding Limited, vlastník největšího balíku akcií, více než čtvrtiny, již před měsícem podle agentury Reuters uvedl, že o prodeji akcií neuvažuje.

Firmě Pegas Nonwovens rostly letos v prvním pololetí meziročně výnosy o 4,7 procenta na 111,7 milionu eur (2,92 miliardy korun). Čistý zisk měla společnost nižší než ve stejném období loňského roku o 41 procent. Vydělala podle zatím neauditovaných výsledků 4,5 milionu eur (117 milionů korun).

Přečtěte si také: