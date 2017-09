Tesla kvůli Irmě zvýšila na dálku dojezd svých aut. Klienti se obávají její moci

Majitelé některých verzí vozů Model S a Model X zaznamenali, že kapacita baterií jejich elektromobilů se navýšila, díky čemuž vzrostl i dojezd o bezmála 65 kilometrů, které na útěku před záplavami přišly vhod. Tesla si uvědomila, že obavy z omezeného dojezdu elektromobilů na jejich majitele během kritických situací doléhají o poznání výrazněji než v běžném provozu a potvrdila, že na dálku uvolnila vylepšenou verzi softwaru aut nacházejících se v pásu území, jímž se měla bouře přehnat. Automobilku k tomu přivedla žádost jednoho z řidičů, který si zrovna plánoval, kudy živlu unikne.

Bezplatné vylepšení bude k dispozici jen do soboty

Majitelé vozů Tesla se z přechodně navýšeného dojezdu v souvislosti s hurikánem Irma, který na Floridu udeřil v neděli, radovali, ozvala se ale i kritika. Zákazníkům se příčí představa, že Tesla za běžných podmínek ve zjevné snaze o dodatečný zisk uměle krátí schopnosti aut. Dalším zas radost ze zásahu Tesly zkazilo zjištění, jak dalece automobilka může kdykoli zasahovat do jejich vozů.

Většině automobilů je podobné doučování na dálku zapovězeno. Tesla ovšem možností okamžitě upravovat svá prodaná auta bez ohledu na to, kde právě jsou, možná prošlapává cestu k novým ziskům v automobilovém průmyslu. Na jednu stranu to šetří cestu do servisu, který tak dokáže provést malé úpravy na dálku. Některé zásahy, jako například omezení nejvyšší rychlosti při jízdě se zapnutým autopilotem po silnici s neodděleným protisměrným pruhem, však u uživatelů vzbudily obavy o soukromí a pocit, že je automobilka sleduje.

Tesla od roku 2016 vyrábí Modely S a X vybavené bateriemi dimenzovanými na kapacitu 75 kilowatthodin, zásluhou softwaru ovšem skýtají jen kapacitu v rozmezí od 60 do 70 kilowatthodin. Tesle tento způsob zjednodušuje práci – vyrábí auta s týmiž bateriemi, která ale prodává za různou cenu podle nastavených parametrů či si za dodatečné odblokování rezerv účtuje až 9500 dolarů (208 tisíc korun).

Mluvčí Tesly, která už mezitím od instalace softwarem limitovaných baterií upustila, odmítla deníku New York Times upřesnit, kolika autům se nyní přechodně zlepšily parametry.

Zmíněný zdroj cituje majitele jednoho z „okleštěných“ vozů Tesla, pilota Chrise Formana, jehož o 6000 dolarů nižší cena za verzi s kapacitou 60 kWh oproti 70 kWh v lednu přesvědčila ke koupi Modelu S za zhruba 70 tisíc dolarů (1 535 000 korun). Z nenadálého navýšení kapacity svého auta se nejprve radoval. Po jednom letu zkontroloval v aplikaci Tesly stav baterií svého auta, které nechal doma nabíjet, a překvapilo ho, že vůz deklaroval dojezd 390 kilometrů, přičemž nabíjení ještě ani nebylo u konce. Do té doby přitom nikdy neviděl, že by dojezd přesáhl 346 kilometrů.

Pohon pro malé. Bosch si od nové jednotky slibuje miliardy

Iniciativa automobilky ho nejprve potěšila. „Úplně mě to odrovnalo, bylo to od nich skvělé, napadlo mě“. Pak ale radost vystřídalo zklamání. „Nikdy bych si nepomyslel, že platím za okleštěné auto,“ popsal následné rozčarování z uměle omezeného dojezdu.

Vzdor obecně omezenému dojezdu skýtaly elektromobily na Floridě ohrožené hurikánem oproti autům se spalovacím motorem jednu výhodu. Proud během příprav na evakuaci šel, a vozy tak bylo možné dobíjet, zatímco s tankováním to bylo kvůli skoupeným pohonným hmotám o poznání horší.

