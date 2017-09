Tchibo otevírá druhý největší sklad v Česku. Z Chebu bude zásobovat sedm zemí

Tchibo začalo s prodejem přes internet v Česku poměrně brzy, už v roce 2008. Podle šéfa Tchibo Praha Richarda Hodula tvoří dnes online zhruba třetinu prodejů firmy. Nové distribuční centrum tak má především zkrátit dodací lhůty zákazníkům nakupujícím na webu. „Snažíme se, aby zboží bylo dodáno v co možná nejkratším čase zákazníkovi. Z šesti až čtyř dní bychom se měli dostat podle sezóny na jeden až tři,“ řekl týdeníku Euro Hodul.

Distribuční centrum za 1,6 miliardy vybudoval developer Panattoni Europe ve spolupráci se skupinou Accolade. Podle generálního ředitele Panattoni Europe Pavla Sovičky je dnes značná část nákupů na internetu impulzivních, zkracování dodací lhůty je proto pro obchodníky zcela klíčovou záležitostí. „Máme se lépe, chceme si některé věci dopřát a lidé jednají impulzivně. Čím rychleji dostanou zboží, tím menší je pravděpodobnost, že ho vrátí. Tlak na čas termín dodání je tedy obrovský,“ je přesvědčen Sovička.

S novým distribučním centrem má Tchibo velké plány

Tchibo nebude z Chebu obsluhovat jen české zákazníky. Zpracovávat se tam budou i objednávky z větší části Německa, Rakouska, Švýcarska, Polska, Slovenska a Maďarska. Částečně tak nahradí dosavadní centrum v německých Brémách, které bude nově sloužit především k zavážení kamenných prodejen řetězce a dalších obchodních partnerů.

„Obchody v jednotlivých částech Evropy zásobujeme v nastavených cyklech. Dostatečně dopředu víme, v jaké frekvenci doručujeme, je to tedy výrazně lépe plánovatelné. Online prodej koncovým zákazníkům má svoje výkyvy a úplně jinou logiku,“ vysvětlil specifika logistiky Hodul.

CTP dál roste v Rumunsku. Kupuje logistické parky za 470 milionů

Podle Sovičky by se chebské centrum společnosti Tchibo v další fázi mohlo dál ještě rozrůstat, a velikostí se tak minimálně vyrovnat Amazonu v Dobrovízí u Prahy, největší logistické hale v Česku. Chebské centrum má také napojení na železniční kontejnerový terminál v bavorském Hofu, odkud jezdí přímé vlaky do přístavů v Severním a Baltském moři. V dohledné době by mohly zajíždět až do Chebu.

„Německo plánuje elektrifikaci tratě do Chebu, tím se propojí koridory až k distribučnímu chebskému průmyslovému parku. V Chebu v současnosti existuje kontejnerový terminál, který dneska spí, ale znova ožije. Je jen otázka, zda to bude za dva, tři nebo pět let,“ dodal Sovička.

Dále čtěte: