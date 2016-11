Vlakem rovnou do práce. Amazon otevřel v Dobrovízi železniční zastávku

V Amazonu pracuje 2300 stálých zaměstnanců a k tomu další 4000 brigádníků, kteří sem budou dojíždět ve špičce do konce prosince. „Předpokládáme, že téměř 30 procent zaměstnanců pracujících v našich centrech v Dobrovízi postupně začne využívat dopravu vlakem. Budeme tedy moci snížit počet našich autobusů, které využívají zaměstnanci k dopravě z a do Dobrovízi,“ uvedl na dnešním slavnostním otevření zastávky personální ředitel Amazonu pro střední a východní Evropu Karel Foltýn. Bezplatný svoz do práce využívá 97 procent lidí.

Nástupiště je dlouhé 90 metrů, pokud by vlakem cestovalo velké množství lidí, lze ho prodloužit až na 200 metrů. Problémem by nemělo být ani zvýšení počtu vagonů i jednotlivých spojů, pokud budou vytížené. Podle náměstka generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu Michala Štěpána je také důležité, že je vybudováno záchytné parkoviště v Hostivici u Prahy, ze které pak mohou lidé do Dobrovíze dojet vlakem.

Milionová investice

Výši investice společnost Amazon nezveřejnila, podle odhadů činila minimálně miliony korun, protože bylo třeba investovat nejen do samotné zastávky, ale i do systémů na trati a podobně. Doprava pracovníků Amazonu tak bude i šetrnější k životnímu prostředí.

Jízdní řád nových přímých vlaků ze zastávky Dobrovíz-Amazon na pražské Masarykovo nádraží a zpět je přizpůsoben tak, aby odpovídal začátkům a koncům pracovních směn v distribučním centru Amazonu.

Na vzniku zastávky Amazon spolupracoval se Středočeským krajem, obcí Dobrovíz a Českými drahami. Trať ve směru od Prahy vede za Dobrovízí a Středokluky dál směrem na Slaný, v tomto úseku ale zatím pravidelná osobní doprava nejezdí, pouze sezonní turistický vlak. Velká část lidí využívá pro cestování spíše dálnici D7.