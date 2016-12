Tahle stávka by mohla bolet: poštovní odbory zvažují protesty ve vánoční špičce

„Ještě jsme kontaktovali premiéra Bohuslava Sobotku a ministra vnitra Milana Chovance, abychom je informovali o situaci na poště a o chovaní současného vedení podniku,“ uvedl předseda Odborového hnutí zaměstnanců ČP Evžen Dvorský. Konkrétní formu protestů nesdělil, uvedl pouze, že sbírají podpisy od zaměstnanců, kteří se chtějí připojit, a spolu s dalšími náležitostmi akci nahlásí zaměstnavateli tři dny dopředu.

Protest jako výstraha

Podle předsedy dalších menšinových odborů SOS-21 Petra Pohla by mělo jít pouze o výstražný protest, který má upozornit na situaci v podniku, kde je průměrná mzda 21 400 Kč, téměř 6000 Kč pod celostátním průměrem.

Česká pošta se před dvěma týdny dohodla s většinou odborových organizací, že navýší od dubna tarifní mzdy pracovníků v provozu o 2,6 procenta, tedy v průměru asi o 550 Kč. Požadavky menších odborových organizací na další navýšení mezd jsou podle mluvčího pošty Matyáše Vitíka zcela mimo realitu a neodpovídají ekonomickým možnostem podniku. Na poště působí devět odborových organizací.

„Pro některé profesní skupiny žádají zástupci menších odborových organizací nárůst mezd o 15 procent. Jen pro příští rok by toto navýšení představovalo náklady přes jednu miliardu korun. Přistoupení na ultimativní požadavky by znamenalo přivést Českou poštu do ztráty v řádu stovek milionů Kč už v příštím roce,“ dodal Vitík.

Prosinec představuje pro Českou poštu provozně nejexponovanější část roku, kdy počet balíkových zásilek roste až na dvojnásobek. Menší odbory tvrdí, že mají pro své požadavky podporu 6000 zaměstnanců, což je pětina všech pracovníků podniku. „Vyhrožování případnou stávkou, pro kterou neexistuje objektivní důvod, v předvánočním provozu je jednání zcela za hranou elementární loajality s cílem poškodit Českou poštu v nejhektičtějším období roku. Tato situace nemá žádného vítěze, hlavním poraženým by byl zákazník České pošty,“ dodal mluvčí.

Česká pošta zaměstnává přes 30 tisíc lidí. Z toho víc než 90 procent působí v provozu a obchodu. Podnik provozuje síť 3200 poboček. Pošta loni zvýšila konsolidovaný zisk před zdaněním o čtvrtinu na 302 milionů korun. Zisk zvýšila kompenzace od státu za poskytování takzvané univerzální služby, tedy základních služeb v celé ČR. Podle novely zákona o poštovních službách představuje její maximální výše za loňský rok 700 milionů korun. Výnosy České pošty za loňský rok vzrostly o téměř šest procent na 20,26 miliardy korun.