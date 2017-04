Světový fotbal nemůže sehnat sponzory. Hlásí se jen Číňané

Výrobce elektroniky Hisense je ve světě prakticky neznámý a věří, že zařazením na listinu sponzorů FIFA se dostane do širšího povědomí, když se mu to dosud příliš nepovedlo angažováním při loňském fotbalovém mistrovství Evropy. Jeho logo bude během příštího světového šampionátu k vidění na reklamních panelech podél hřiště a také na výsledkové tabuli. „Globální expanze je pro nás klíčovou strategií,“ okomentoval smlouvu prezident Hisense Liu Hongxin.

Strategií FIFA jsou nyní dohody s méně známými společnostmi, které si chtějí udělat jméno ve světě. Pro Hisense je takové spojení hodně lukrativní. „Řekněme, že je to bude stát 100 milionů dolarů. Když vezmeme do úvahy, že šampionát bude horlivě sledovat přes sto zemí světa, tak to je méně než milion dolarů na jednu zemi,“ chválí Hisense za jeho tah Tony Ponturo, bývalý zástupce pivovaru Anheuser-Busch pro vztahy s FIFA.

Fotbalové federaci teď ani nic jiného prakticky nezbývá. Neochota velkých společností spojit své jméno se světovým fotbalem nabrala na intenzitě po roce 2015, kdy vyšel najevo velký korupční skandál, který mimo jiné znamenal konec dlouholetého prezidenta FIFA Seppa Blattera.

Zlom v zájmu o sponzoring lze doložit čísly. Rok před posledním světovým šampionátem v Brazílii, který se konal v létě 2014, měla FIFA na sponzorských smlouvách dohodnuto 404 milionů dolarů. Po jeho skončení suma pro příští velkou akci logicky klesla, přesto znamenalo 246 milionů dolarů z roku 2015 velký propad. Nedá se předpokládat, že by to před příštím mistrovství dohnala.

Zatímco na předchozím šampionátu měla FIFA smlouvu s dvaceti velkými sponzory, nyní jich má ve svém portfoliu jen deset, z toho jednoho regionálního. V ideálním případě by přitom pro šampionát chtěla zajistit 14 velkých a 20 regionálních sponzorů. Na jejich sehnání má však už jen rok.

Organizaci FIFA finančně zachraňují Číňané. Od posledního mistrovství jí totiž přibyli jen dva sponzoři. Kromě Hisense jde ještě o skupinu Dalian Wanda, kterou má pod palcem nejbohatší Číňan Wang Ťien-lin.

Na rozdíl od nejnovějšího sponzora patří Wanda dokonce do nejvyšší skupiny partnerů a její působnost není omezena na šampionát, ale řadí se mezi dlouhodobé partnery FIFA. Loni s ní podepsala lukrativní smlouvu až do roku 2030. Spekuluje se, že její nepřiznanou součástí je i závazek uspořádat mistrovství světa v Číně, což bude vzhledem k regulím možné nejdříve právě za třináct let.

FIFA v současné chvíli eviduje šest velkých partnerů. Kromě již zmíněné Wandy k nim patří Adidas, Coca-Cola, VISA, Hyundai Motor a od roku 2013 také Gazprom, jehož hlavní motivací bylo právě příští mistrovství světa v Rusku. Mezi sponzory šampionátu pak kromě Hisense patří Budweiser a McDonald’s. Velkou práci bude mít FIFA se sháněním regionálních partnerů. Po Alfa Bank jí totiž zbývá obsadit ještě dalších devatenáct míst.

