Stavební výroba zpomalila v dubnu meziroční růst na čtyři procenta

Produkce v pozemním stavitelství byla meziročně vyšší o 10,6 procenta, zatímco v inženýrském se snížila o deset procent. Meziměsíčně celková stavební výroba reálně stoupla o 1,6 procenta.

Úřady ve sledovaném měsíci vydaly meziročně o 6,5 procenta méně stavebních povolení, bylo jich 6659. Zahájených a dokončených bytů bylo proti loňskému dubnu ale více. Stavebníci jich začali v dubnu stavět 2628, tedy o půl procenta více než před rokem. Počet dokončených bytů se meziročně zvýšil o 36,6 procenta na 2209 bytů.

Pracovníků ve stavebních firmách s 50 a více zaměstnanci ubylo ve čtvrtém měsíci o 2,5 procenta. Jejich průměrná hrubá měsíční nominální mzda však meziročně vzrostla o 4,6 procenta na 35.742 korun.

Zdroj: IEconomics.com

Analytici: Stavebnictví letos vzroste

„Inženýrská výstavba se navzdory dlouhodobým proklamacím dostává z recese jen velmi obtížně. Zakázky sice už naznačovaly obrat, nicméně bude asi chvíli trvat, než jej uvidíme v reálné výstavbě. Zatímco peníze jsou, stavět jaksi není příliš co,“ uvedl analytik ČSOB Petr Dufek. Pozitivní trend by měl podle něj díky soukromé výstavbě pokračovat i ve zbytku letošního roku. „Vyšší poptávka spolu s vyšponovanými cenami by měly být dostatečně atraktivní pro vyšší aktivitu developerů na jedné straně a volební cyklus snad dopomůže i inženýrské výstavbě na straně druhé. Nárůst výroby okolo pěti procent by proto neměl být až takovým překvapením,“ dodal Dufek.

Podle analytika UniCredit Bank Pavla Sobíška se výstavba infrastruktury rozběhne kolem poloviny roku, čemuž nasvědčují statistiky zadaných veřejných zakázek. „Předpokládáme tedy, že stavebnictví letos může ztratit pověst Popelky české ekonomiky. Tedy jediného odvětví, jemuž se nedaří,“ sdělil Sobíšek.

Hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda uvedl, že inženýrské stavitelství stále doplácí na pomalé čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie a na nízkou připravenost investičních projektů. „Produkci v oblasti pozemního stavitelství by se mělo nadále dařit. Poptávka po bydlení je mezi Čechy stále silná zejména z důvodu rostoucích mezd a stále poměrně nízkých sazeb hypotečních úvěrů. Pomoci by mělo zmírnění někdy až drakonických regulatorních bariér v podobě sáhodlouhých schvalovacích procesů,“ doplnil Kovanda.

