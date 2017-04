České stavebnictví se v únoru meziročně propadlo o 7 procent

Produkce v pozemním stavitelství byla proti loňskému únoru bez očištění nižší o 0,2 procenta. V inženýrském stavitelství klesla o 28,7 procenta. Meziměsíčně celková stavební výroba stoupla o 0,3 procenta.

Ve sledovaném měsíci přibylo vydaných stavebních povolení, současně bylo zahájeno i dokončeno více bytů než o rok dříve. Úřady v únoru vydaly 5957 povolení ke stavbě, meziročně jich bylo o 3,8 procenta více. Bytů se začalo stavět meziročně o 23,7 procenta více, a to 1999. Dokončeno jich bylo 1848 a proti loňskému únoru se jejich počet zvýšil o 11,3 procenta.

Podle analytika Next Finance Jiřího Cihláře se stavaři zatím mohou vymlouvat na to, že stavby silnic komplikovala letošní tuhá zima. „Jaro ukáže, v jaké kondici stavebnictví vlastně je. Inženýrské stavitelství by ale měly podpořit nové peníze z Evropské unie,“ doplnil Cihlář. Jako nadějný označil růst počtu vydaných stavebních povolení o 3,8 procenta, když orientační hodnota těchto staveb se v únoru zvýšila dokonce o 13,6 procenta. Pro letošek očekává růst stavebnictví o dvě procenta.

Pracovníků ve stavebnictví v únoru ubylo v podnicích s 50 a více zaměstnanci o 3,6 procenta. Jejich průměrná hrubá měsíční nominální mzda meziročně vzrostla o procento na 30.090 korun.

„Únor zchladil naděje na rychlý obrat stavební produkce k růstu. Po lednových výsledcích, které nevypadaly s ohledem na letošní mrazivé počasí úplně špatně, přinesl únor opětné prohloubení meziročního propadu. Tento propad přitom není úplně vysvětlitelný ani počasím, ani kalendářními vlivy. Stojí za ním dlouhodobý útlum v infrastrukturních stavbách,“ uvedl analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

