Soumrak uhelného věku. Těžební podniky z Tykačova impéria byly loni ztrátové

Severní energetická loni vytěžila 3,2 milionu tun hnědého uhlí, což znamená pokles oproti předloňským 3,6 milionu tun. Vedle toho prodala svým odběratelům ještě 879 tisíc tun uhlí z produkce Vršanské uhelné a Dolu Kohinoor. Samotná společnost loni vytvořila čistý zisk 430 milionů korun, do ztráty se propadla až po konsolidaci s výsledky dceřiných podniků.

Se ztrátou zápasila hlavně společnost Sev.en EC, provozující uhelnou elektrárnu ve Chvaleticích v Pardubickém kraji. Jak již dříve web Euro.cz upozornil, chvaletická elektrárna za rok 2016 vykázala ztrátu 748 milionů korun. V předchozích dvou letech přitom firma vykázala čistý zisk okolo 400 milionů korun. Tržby za prodej vyrobené energie meziročně klesly o 38 procent na 2,15 miliardy korun.

Značný podíl na tomto poklesu má probíhající modernizace a ekologizace provozu v hodnotě 2,7 miliardy korun. Hotova měla být do konce loňského roku, ale realita je taková, že dílo stále není dokončeno. Značný podíl na tom má nezkušenost generálního dodavatele - společnosti Královopolská RIA - s tímto typem zakázek. Šéfům společnosti Sev.en EC letos v červnu došla trpělivost a smlouvu s dodavatelem ukončili. V tomto týdnu rozhodl Krajský soud v Brně o prohlášení úpadku insolventní Královopolské RIA.

Vršanská uhelná, která těží méně kvalitní hnědé uhlí poblíž města Most, měla loni ztrátu 253 milionů korun. Na provozní úrovni sice byla mírně zisková, do minusu ji stáhly finanční náklady a vysoká daňová povinnost. Navzdory této ztrátě Vršanská uhelná vyplatila svému vlastníkovi v závěru loňského roku dividendu 1,8 miliardy korun, a to z nahromaděných zisků minulých let.

S ohledem na postupný útlum těžby snižovaly loni obě Tykačovy těžební společnosti počet zaměstnanců. Severní energetická podle současných odhadů udrží těžbu v Dole ČSA do roku 2024, poté bude muset dobývání uhlí ukončit. Vršanská uhelná má v rámci limitů dost uhlí k pokračování činnosti až do roku 2055, otázkou však je, zda v té době bude ještě někdo v Česku smět uhlí spalovat.

