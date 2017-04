Dinosauři evropské energetiky: ČEZ a RWE nezvládají obrat k zelené

Je to článek, který si šéfové energetické skupiny ČEZ za rámeček nedají. Prestižní britský deník Financial Times upozornil, že ČEZ je spolu s německými koncerny RWE a EnBW nejméně připraven na odklon energetiky od spalování fosilních paliv. Pokud Evropa přitvrdí v boji s globální změnou klimatu, investice do akcií či dluhopisů těchto energetických firem se mohou rychle znehodnotit.