Ještědská věž může patřit městu. Slovenská TMR nabízí Liberci dohodu

Slavný horský hotel s televizním vysílačem na Ještědu by se mohl stát majetkem města Liberec. Počítá s tím projekt pronájmu lyžařského střediska na Ještědu slovenské společnosti Tatry Mountain Resorts (TMR). Unikátní architektonická památka je ve vlastnictví Českých Radiokomunikací a město o ni dlouhodobě projevuje zájem. TMR nyní nabízí, že věž koupí, převede na město a bude ji provozovat spolu s ještědským lyžařským areálem. Ten poměrně naléhavě potřebuje významné investice, na něž město nemá zdroje, a navíc je zatížen starými dluhy z doby, kdy ho provozovala společnost Snowhill.

Firma TMR přitom provozuje areál v nedalekém Špindlerově Mlýně a liberecké sjezdovky výborně zapadají do její rozvojové koncepce. Zatímco Špindl je proŚlován jako pobytové středisko, kde by měli hosté strávit několik dní, tak Liberec je ideální pro jednodenní lyžaře či turisty.

Jde o velkou městskou aglomeraci, a navíc velmi dobře dostupnou z Prahy. Pražský lyžař může být za hodinu jízdy autem pod sjezdovkou.

Podle Igora Rattaje, většinového majitele TMR, má proto Ještěd velký potenciál. Potřebuje jen modernizaci a vybudování zázemí pro lyžaře a turisty. Jde především o gastroslužby, jejich součástí má být i unikátní restaurace na ještědské věži, jíž se zatím příliš nedaří. Investovat je třeba i do lanovky, která je ve vlastnictví Českých drah a o jejímž převzetí chce Rattaj jednat s vedením drah. Firma TMR by na celý areál a prostory hotelu na Ještědu chtěla získat nájemní smlouvu alespoň na 25 let.

TMR vlastní hotely, lyžařské areály a zábavní parky na Slovensku a v Polsku a usiluje o proniknutí do některého z alpských středisek.

