Slevy na Černý pátek nabídnou letos i velké řetězce

Poprvé se letos do akce zapojí oděvní řetězec C&A Moda, jenž nabídne dvacetiprocentní slevy na veškeré zboží až do neděle. Premiéru si odbude také nábytkářský řetězec Kika. „V pátek 25. listopadu mohou zákazníci Kika nakoupit veškerý nezlevněný sortiment se slevou 20 procent. Tato nabídka platí od 16 do 22 hodin,“ uvedla Miroslava Nezvalová z oddělení marketingu. Kromě plošné slevy nabídne Kika akční nabídky na konkrétní produkty.

Také prodejny s elektronikou Euronics přichystaly slevy na Black Friday poprvé, do akcí budou zařazeny všechny kategorie zboží. Nejvyšší slevy dosáhnou podle firmy až 80 procent. „Odhadujeme tržby srovnatelné s lednovými výprodeji, což je každoročně jedna z našich nejúspěšnějších slevových akcí,“ uvedla mluvčí Lenka Mastešová. Naopak na loňskou zkušenost již bude moci navázat konkurenční řetězec Datar. Firma nabídne zboží s průměrnou slevou 38 procent. „Loni jsme se akce Černý pátek účastnili poprvé. Některé naše obchody hlásily dokonce padesátiprocentní nárůst počtu zákazníků,“ řekla mluvčí Iva Pavlousková.

Proč už pátek není pátek? Čtěte:

V pražském nákupním centru Palladium se do slevových akcí zapojí přes 60 obchodů, mezi nimi Orsay, Time Out, Levis, Deichmann či Sportisimo. „Slevy půjdou napříč celým sortimentem a nejčastěji se budou pohybovat v rozmezí 20 až 30 procent, někde se však vyšplhají až na 50 procent,“ uvedla marketingová manažerka obchodního centra Helena Watson. Na Black Friday se chystají také v obchodním centru Metropole Zličín či v olomoucké Šantovce.

Řada velkých e-shopů jako Kasa.cz či Alza.cz spustily slevové akce o týden dřív. „Letos očekáváme nárůst tržeb o 30 procent oproti loňsku,“ uvedla Andrea Čižmářová z Kasa.cz. Také vyhledávač slev Skrz.cz zlevnil několik stovek produktů od elektroniky až po hračky.

Podle ředitele srovnávače cen Heureka.cz Tomáše Bravermana je třeba mít na paměti, že jde o marketingovou akci obchodníků a že výše slev a jejich prezentace může v mnoha případech být reklamním trikem. „Díky velkému množství nabídek totiž nemusí nabízená sleva být tou nejvýhodnější cenou na trhu. Už teď jsme zaznamenali desítky produktů, které jsou prezentovány se slevou, i když cena v porovnání Heureky je v řádech stokorun levnější,“ upozornil.

Black Friday je v USA synonymem rekordních slev a startem vánoční horečky. Začíná vždy v pátek po Dni díkuvzdání a obchody otevírají velmi brzo ráno. Označení „Černý pátek“ zřejmě vzniklo v 60. letech minulého století jako popis komplikací, jimž museli řidiči a policisté čelit kvůli výjimečně silné dopravě způsobené náporem nakupujících.

Dále čtěte:

Zájem o úvěry před Vánoci roste o čtvrtinu

Češi loni za knihy utratili 7,5 miliardy. Trh s e-knihami roste

Doručování dronem již i v tuzemsku? Mall.cz je jako první vyzkouší už příští týden