Škoda v USA? Rozhodnutí padne příští rok

Tato slova zazněla během prezentace mladoboleslavské automobilky na větrné Mallorce, kde probíhalo první novinářské seznámení s novým sedmimístným SUV Kodiaq. A přidal i další. Pokud padne rozhodnutí, tak až příští rok. Pak by trvalo uvedení značky na trh dva roky.

Součástí toho by musela být zřejmě výstavba nového závodu ve Spojených státech. To by však zcela jistě nebyl problém. Na příkladu jiných automobilových značek je vidět, co všechno jim jsou ochotné jednotlivé státy USA nabízet. Obtížnější by ale asi bylo vybudovat dealerskou síť „na zelené louce“ (pokud by tedy Škoda nechtěla sdílet ty stávající emisní aférou „pošpiněné“ značky VW) a ohromné prostředky by proudily do marketingu. Dnes za velkou louží nezná českou značku v podstatě nikdo.

Škoda Auto je však jinde ve světě hodně sebevědomá značka, letos už dodala na své trhy jeden milion vozidel. Tohoto výsledku se jí podařilo dosáhnout zhruba o měsíc dříve než loni. Prodeje táhl hlavně model Octavia, zvýšený zájem je o Superb (meziročně +85,2 procenta).

V současnosti její produkce tvoří už 10 procent příjmu koncernu VW, Škoda si sama hradí svoje investice, o nic nežádá. A je více než evidentní, že má chuť růst.

Po Rusku a Číně, nepovedeném angažmá v Indii, zamířila kromě jiného do severní Afriky, vážně přemýšlí o Íránu a Jižní Koreji. Podle představitelů mladoboleslavské automobilky je až 102 potenciálních trhů, kam by se mohla vydat. Tak proč ne zrovna do Ameriky?

Právě Kodiaq, který se v těchto dnech v Evropě pouští do souboje například s Fordem Edge, Nissanem X-Trail nebo Hyundaiem Santa Fe, představuje ten správný trumf. „S Kodiaqem jsme se vydali novým směrem, otevírá nám nové trhy,“ řekl šéf Škody Bernhard Maier.

Severoamerické expanzi Škody by mohlo nahrát i to, že Volkswagen hodlá definitivně ukončit v USA prodej svých vozů s dieselovými motory. Emisní skandál přiměl německou automobilku k velké změně kurzu. Napsal o tom německý Handelsblatt.

Škoda Auto Je součástí koncernu Volkswagen. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. V českých závodech pak pracuje zhruba 27 tisíc lidí, z toho 2000 cizinců.

