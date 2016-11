Odbory Škodovky varují: odklon od konvenčních motorů nás bude stát místa

Hlavním cílem změn Volkswagenu, který potřebuje v příštích pěti letech ušetřit osm miliard eur (asi 216 miliard korun), bude výroba pohonů na elektřinu. S tím je spojeno zavření současných výroben motorů a převodovek, kvůli čemuž chce koncern zrušit několik tisíc pracovních pozic přímo v továrnách.

„Jsme v dozorčí radě firmy Škoda a je nám říkáno, že do roku 2025 začneme vyrábět elektromotory s ohledem na povinné snižování emisí. A je logické, že ti, kteří dnes vyrábějí konvenční motory, o tuto konkrétní práci přijdou,“ uvedl předseda Podnikové rady Jaroslav Povšík. Dodal, že v koncernu Volkswagen je mnoho lokalit, kde se motory vyrábějí. „Tam už nyní dochází k souboji o výrobní program, o pracovní místa,“ poznamenal.

V polovině října byl v německém Volkswagenu představen takzvaný Pakt budoucnosti. Tato smlouva má zajistit výrobní program pro německé továrny a budoucnost pro jejich zaměstnance. Odboráři Škody Auto ale upozorňují, že změna výrobního programu zasáhne nejen Německo, ale i další koncernové značky. „Nás proto zajímá, proč je to smlouva jen o německých závodech, ale o ostatních lokalitách jako například Györ, Mladá Boleslav a Vrchlabí tam nebylo ani slovo,“ řekl Povšík. Smlouva by mohla být přijata a ratifikována ještě v letošním roce.

Podle Povšíka strach o pracovní místa rozděluje i samotné odboráře, kteří se snaží hájit vlastní členy a lokality. Dodal, že je potřeba přijmout řadu opatření. Jako příklad uvedl, že se mladoboleslavský podnik musí pokusit získat pro své továrny co nejvíce nových produktů a zakázek.

Přechod na elektrické pohony souvisí s dopadem takzvané dieselgate, tedy s dřívějšími problémy s emisemi dieselových motorů. Právě to podle týdeníku urychluje posun k použití elektrické energie.

Šéf závodní rady Volkswagenu Bernd Osterloh v říjnu uvedl, že automobilka by mohla po dobu deseti let rušit až 2500 pracovních míst ročně prostřednictvím předčasných odchodů zaměstnanců do penze. V současnosti Volkswagen po celém světě zaměstnává přes 610 tisíc lidí. Škoda Auto v současnosti zaměstnává v českých závodech zhruba 27 tisíc lidí, z toho dva tisíce cizinců.

Volkswagen, jehož součástí je i česká Škoda Auto, je největší automobilkou v Evropě. Koncern loni v září přiznal, že po celém světě do zhruba 11 milionů naftových aut instaloval software, který umožňuje manipulovat s testy emisí. Aféra se týká i zhruba 1,2 milionu vozů Škoda.

