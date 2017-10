Silničáři odstranili legální billboard, stěžuje si majitel

„Stalo se přesně to, před čím jsme varovali. Prezident SPVR Marek Pavlas na dvou schůzkách s ministrem dopravy Danem Ťokem nabídnul pomoc s identifikací jednotlivých reklamních zařízení právě proto, aby nedošlo k nevratným škodám. Ministr to však odmítl s tím, že on a jeho podřízení nejlépe vědí, která zařízení mohou odstranit. A výsledkem je, že ŘSD znehodnotilo legální reklamní zařízení propagující provozovnu, opatřené bezpečnostními prvky a s platnou nájemní smlouvou se státem,“ uvedl Váňa.

Svaz provozovatelů venkovní reklamy považuje dnešní demonstrativní odstraňování billboardů za součást předvolební kampaně ministra dopravy. „Dokonce to vypadá tak, že pan ministr Ťok se cíleně zaměřil na šikanování pouze jednoho provozovatele reklam a jeho zařízení likviduje bez ohledu na to, že se jedná o legální billboard. Takový postup si umíme těžko vysvětlit. Snad jedině tak, že se pan ministr zapojil do konkurenčního boje“, dodává Váňa.

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy vyžaduje novela zákona o pozemních komunikacích, která nabyla účinnosti 1. září. Majitelům nařizuje, aby z bezpečnostních důvodů odstranili reklamu bližší než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy.

Výjimkou jsou právě poutače odkazující na provozovny blíž než 200 metrů, které zákon připouští. Na odvezeném billboardu u Humpolce byl nápis Shell a šipka ukazující k čerpací stanici v opačném směru D1. U D1 na Vysočině se objevily i další podobné billboardy odkazující třeba na přepravní služby nebo „prodejní automat pomoc řidičům“. Měly jednotnou grafiku.

Mluvčí ŘSD Jan Rýdl uvedl, že ŘSD má v ruce rozhodnutí silničního správního úřadu a koná. Neřeší tudíž, co je aktuálně na billboardu, který má odstranit, zobrazeno. „Nejsme komise určená k posuzování obsahu reklamních kampaní, reklamní agentura ani právní kancelář, my jsme správce komunikace,“ řekl.

S odstraňováním poutačů začali silničáři v těchto dnech na dálnici D1 na Vysočině a ve středních Čechách. Podle svazu provozovatelů reklamy se ale úřad zatím zaměřil na reklamní plochy, které mají stále platná povolení, místo, aby přednostně odstraňoval poutače, jež se kolem komunikací objevily načerno. „Svaz provozovatelů venkovní reklamy jen v roce 2016 poslal na ministerstvo dopravy celkem 101 podnětů na nelegální reklamy podél dálnic. Na tyto podněty ale ministerstvo dopravy doposud nereagovalo,“ uvedl v tiskové zprávě svaz.

Silničáři v září napočítali kolem dálnic a silnic první třídy téměř 7000 reklamních zařízení, z toho asi 3000 jich odporovalo novému zákonu. Kdy bude veškerá nelegální reklama odstraněna, nelze podle Rýdla předjímat. ŘSD již vyhlásilo výběrové řízení na odstranění poutačů, zatím na D1. Než vybere firmu, měli by silničáři vše zvládat vlastními silami a prostředky. Odstraněné billboardy se mají likvidovat, náklady na odstranění zatím ponesou silničáři a budou je vymáhat od majitelů.

