Schodek systému penzí klesl na 7,5 miliardy. Díky vyšší zaměstnanosti a platům

Za zlepšováním kondice důchodové soustavy je vysoká zaměstnanost a růst výdělků. Do systému tak víc lidí posílá pojistné, a to z vyšších mezd a platů. Letos se za první pololetí na penze vybralo 197,85 miliardy korun. Loni byla částka o 14,27 miliardy nižší. Výdaje letos činily 205,36 miliardy. Byly tak o 10,4 miliardy vyšší než za prvních šest loňských měsíců. Za první pololetí roku 2013 schodek dosáhl 21,08 miliardy. Za stejnou dobu předloni činil 12,78 miliardy, letos pak 7,51 miliardy.

Na sociální zabezpečení, tedy na penze, nemocenské a zaměstnanost, správa vybrala letos 213,71 miliardy. Celkem se vyplatilo o 6,28 miliardy víc, než se odvedlo na pojistném. Loni od ledna do konce června do sociální soustavy přiteklo 197,83 miliardy a vydalo se o 10,58 miliardy víc.

Důchodový systém byl naposledy v přebytku v roce 2008, od té doby každý rok příjmy na pokrytí výdajů nestačí. Za rok 2009 deficit dosáhl 30,5 miliardy, v letech 2012 a 2013 se blížil k 50 miliardám korun. Od té doby díky příznivé ekonomické situaci v zemi klesá.

Spočítejte si, kdy odejdete do důchodu:

Den narození: - vyber - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Měsíc narození: - vyber - leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Rok narození: - vyber - 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 Pohlaví: - vyber - Muž Žena Počet dětí: - vyber - Bez dětí 1 dítě 2 děti 3 děti 4 děti 5 a více dětí Spočítej Důchodový věk: let měsíců, tj. .

Někteří experti na důchodovou problematiku poukazují na to, že za nynějším zlepšováním kondice penzijního systému je konjunktura. Upozorňují na to, že po nástupu příští krize se situace může rychle zhoršit. Při poslední recesi tehdejší vláda přikročila ke škrtům, mimo jiné přibrzdila dočasně na tři roky valorizaci penzí. Sobotkův kabinet tříleté období zkrátil na dva roky. Od příštího roku by důchody pak měly růst výrazněji než dosud. Měly by se zvedat o polovinu růstu reálných mezd místo dosavadní třetiny a o růst cen zboží, které pořizují senioři. Růst výdajů tak bude větší.

Podle nové studie, kterou si udělal Úřad vlády, je ale český důchodový systém do budoucna udržitelný i bez reformy, pokud bude stát na penze dávat vyšší podíl hrubého domácího produktu (HDP), posílí spoření v takzvaném třetím pilíři a provede případně parametrické změny. Autoři se netají levicovějším pohledem na penzijní soustavu. Na studii se podílel šéf vládního odboru analýz Michal Pícl (ČSSD) a zakladatel někdejšího levicového institutu Cesta Vít Klepárník.

O důchodovém systému dále čtěte:

Podle politiků ČSSD by studie měla sloužit jako podklad pro debatu o důchodech v Česku. Volební lídr ČSSD a její ministr zahraničí Lubomír Zaorálek dnes novinářům řekl, že je potřeba vyvracet „legendy, že je důchodový systém neudržitelný a zadlužený“. Podle něj HDP roste rychleji než počet seniorů a seniorek a deficit 16 miliard, který byl loni, „snadno uhradíme“. Odmítl vyvádění peněz z veřejného systému do spoření u fondů. Tento takzvaný druhý pilíř Sobotkova vláda po svém nástupu zrušila.

Podle některých expertů vládní studie už neříká, odkud stát peníze na důstojné penze pro rostoucí počet seniorů a seniorek vezme. Odborníci uvádějí, že je nutné, aby lidé nespoléhali jen na penzi od státu, ale snažili se na stáří zajistit i sami. Podle Zaorálka a studie může stát lidem v důchodu pomoci i tím, že budou mít třeba dopravu vlakem a autobusem zdarma.

Rozdíl příjmů a výdajů na důchody za první pololetí (v mld. Kč) 2013 2014 2015 2016 2017 -21,08 -16,28 -12,78 -11,37 -7,51

Zdroj: ČSSZ

Spočítejte si výši svého důchodu: