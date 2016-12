Rusko prodalo podíl v Rosněfti za více než deset miliard dolarů

„Je to největší privatizační transakce i největší prodej a akvizice v globálním sektoru ropy a plynu v letošním roce,“ řekl ruský prezident Vladimir Putin na setkání s šéfem Rosněfti Igorem Sečinem. Tomu prezident k transakci pogratuloval a vyjádřil naději, že noví investoři zlepší vlastnickou správu společnosti, transparentnost a tržní hodnotu. Dodal, že vláda si v Rosněfti zachová do budoucna více než poloviční podíl.

Ruská vláda připravovala prodej části svého podílu v Rosněfti delší dobu; podle listopadového vládního výnosu se měl prodej uskutečnit do 5. prosince a peníze z něj se měly dostat do státní pokladny do 15. prosince. Peníze z prodeje chce Moskva použít na snížení deficitu státního rozpočtu způsobeného převážně poklesem cen ropy a plynu, jejichž prodej zajišťuje Rusku více než polovinu příjmů státního rozpočtu.

Mluvčí Kremlu sdělil, že vláda nyní spolu s centrální bankou připravuje plán na směnu deviz získaných prodejem na rubly. Chce tím zabránit rozkolísání trhu a kurzu domácí měny, uvedl mluvčí podle agentury Reuters.

Rusku hrozí, že státní rozpočet skončí za letošní rok ve vyšším deficitu, než plánovaných 3,7 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Letos počítá ruský rozpočet s příjmy z privatizace ve výši zhruba jednoho bilionu rublů (384 miliard korun), dosud však získal jen 382 miliard rublů z prodeje podílu v producentovi diamantů Alrosa a ropné firmě Bašněfť. Zbytek by měl pocházet z prodeje podílu v Rosněfti.

Čistý zisk Rosněfti se ve třetím čtvrtletí kvůli nízkým cenám ropy meziročně propadl o 77 procent na 26 miliard rublů (asi deset miliard korun). Tržby klesly o čtyři procenta na 1,2 bilionu rublů.

Přečtěte si komentář: Ruští jestřábi v rozletu

Čtěte dále: