Rozvíjející se asijské ekonomiky letos porostou nejméně za 16 let, tvrdí banka

Rozvíjející se ekonomiky Asie v letošním roce porostou nejpomaleji za 16 let. Bude to důsledek postupného zpomalování růstu v Číně a možných vlivů globálních politických a ekonomických nejistot. Uvedla to Asijská rozvojová banka (ADB), která ponechala svůj odhad růstu pro tuto oblast beze změny na 5,7 procenta. V nejnovější prognóze však ADB mírně zvýšila svůj odhad pro Čínu.