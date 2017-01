Rozlet a tušení pádu. Trhy dostaly čas

Crispin Odey ze všeho nejvíc vypadá, jako by vylezl z románu Jane Austenové jako ztělesnění solidnosti. V mládí vystudoval střední školu Harrow a historii s ekonomií na Oxfordu; dnes bydlí s manželkou a třemi dětmi v drahé londýnské čtvrti Chelsea a víkendy tráví v památkově chráněném panství u velšských hranic. S mírným pohledem, skoro sto devadesáti centimetry a hlavou, která jako by pohrdla dobrodiním krku, působí jako velký, pomalý medvěd.

Ve skutečnosti není Crispin Odey ani mírný, ani pomalý. Jeho investiční firma Odey Asset Management spravuje nějakých osm miliard dolarů, přičemž on osobně má pod palcem víc než polovinu. To je dobrá zpráva pro jeho klienty, jimž za posledních 25 let zajistil luxusní výnos téměř 900 procent. Špatná zpráva je to naopak pro všechny ostatní včetně vás; protože chce, abyste přišli o všechny své peníze.

Mezi světovou finančnickou elitu se Odey zařadil v roce 2008, když jako jeden z mála správně předpověděl krach amerických hypoték a následný všeobecný finanční masakr. Totéž udělal i loni: masivně vsadil na prudký sestup trhů, především těch akciových. (Alespoň takto dostál medvědí pověsti – v burzovním slangu je medvěd symbolem klesajícího trhu.) „Býčí – tedy rostoucí – trhy neumírají sešlostí věkem; padají za oběť centrálním bankám,“ napsal v únoru svým investorům. „Jak daleko může ta chvíle být?“

Naneštěstí pro něho – a naštěstí pro zbytek světa – nebyla tak blízko, jak si myslel. Odey kalkuloval, že odchod Británie z Evropské unie (za nějž se horlivě přimlouval) pošle trhy do kolen. Měl za to, že bublina levných peněz, kterou živí centrální banky tištěním peněz, s rachotem praskne.

Podobně smýšlí leckdo, ale málokdo na to vsadí téměř celou svou existenci, jako to udělal Odey. „Pokud půjde trh jeho směrem, vydělá neskutečné peníze,“ napsal o něm list Financial Times. „Pokud ne, může se stát, že jeho firma přestane existovat.“ Jinými slovy, když prodáte dům a auto, pojedete do Monte Carla a vsadíte všechno na červenou, budete na tom podobně.

