Rozchod s tradicí. Británie se obejde bez uhlí

V některých dnech se Británie obešla zcela bez uhlí. Jak upozornil správce přenosové soustavy National Grid, prvně se tak stalo letos 21. dubna. Ostatní typy elektráren naopak posilují. Ve zmíněném druhém kvartálu pocházelo 47,6 procenta elektrické energie z plynových elektráren a téměř 27 procent z jaderných. Podíl obnovitelných zdrojů, tažený nahoru hlavně boomem stavby větrných farem v Severním moři, narostl na 18 procent.

Britský odklon od nejméně ekologického paliva byl mimořádně rychlý. Uhlí mělo ještě na počátku roku 2014 skoro 38procentní podíl na pokrytí spotřeby elektřiny v ostrovním království. Konzervativní vláda Davida Camerona krátce poté provozování uhelných elektráren zatížila vysokou uhlíkovou daní, jejíž výše od jara 2015 dosahuje 18 liber za tunu emisí oxidu uhličitého. Od toho okamžiku se provozování těchto zařízení stalo ztrátovou záležitostí a provozovatelé je začali vyřazovat. Poslední má zmizet z provozu nejpozději v roce 2025.

Díky příznivě nastavené ceně se v Británii posledních let odehrává boom investic do větrných a solárních elektráren. Výstavbu offshore větrných parků přitom táhnou hlavně zahraniční investoři. Za největšími projekty stojí dánský Dong Energy, aktivně zde investují také německé společnosti innogy a E.ON, švédský Vattenfall či norské konsorcium Statoil/Statkraft. Horší je to s plánovanými projekty v jaderné energetice, které nabírají zpoždění a prodražují se. Příkladem může být problémový projekt Hinkley Point C, za kterým stojí francouzská EDF.

Český rekord. Křetínského mateřský holding EPH vydělal přes 100 miliard

Na britském energetickém trhu se v posledních letech uchytili i čeští investoři. Jmenovitě se jedná o Energetický a průmyslový holding (EPH) vedený Danielem Křetínským. EPH zde od roku 2015 postupně odkoupil uhelné elektrárny Eggborough a Lynemouth. První z nich chce nahradit paroplynovým zdrojem a druhou předělává na spalování biomasy.

V pátek 1. září navíc EPH oznámil, že dokončil akvizici paroplynových elektráren Langage a South Humber Bank, které koupil od britské společnosti Centrica. Celkový instalovaný výkon těchto dvou elektráren dosahuje 2300 megawattů. Jednalo se o transakci za 318 milionů liber (9 miliard korun).

