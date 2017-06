Křetínského holding koupí v Británii dvě elektrárny. Zaplatí devět a půl miliardy

„Dvě paroplynové elektrárny doplní naše stávající britské portfolio elektráren Eggborough a Lynemouth a náš rozvojový projekt Eggborough CCGT,“ řekl k transakci Křetínský.

Centrica uvedla, že prodej je v souladu s plánovanou změnou investiční strategie

This morning we've announced an agreement to sell Langage and South Humber Bank gas-fired power stations. https://t.co/dm5oAkou5Q