Roboti vezmou práci mladým. Bez technického vzdělání bude práce málo

Jak vypadá zaměstnávání lidí ve věkové kategorii 15 až 24 let během postupující automatizace ve společnosti zkoumá společnost PricewaterhouseCoopers (PwC) ve svém žebříčku Young Workers Index.

Poslední vydání z října 2017 řadí na 13. místo Českou republiku z 35 zemí OECD. Česko se oproti roku 2015 zlepšilo o dvě příčky. Nicméně v roce 2011 se Česká republika umístila rovněž na 13. pozici. Nejlépe si dlouhodobě vede Švýcarsko a Německo. V posledních letech poskočil výše Island.

Young Workers Index 2017 Země Pořadí v roce 2016 Pořadí v roce 2015 Švýcarsko 1. 1. Island 2. 3. Německo 3. 2. Rakousko 4. 4. Japonsko 5. 5. Kanada 6. 8. Dánsko 7. 7. Norsko 8. 6. Nizozemí 9. 9. Estonsko 10. 10. Lucembursko 11. 16. Spojené státy 12. 14. ČR 13. 15. Austrálie 14. 13. Lotyšsko 15. 11.

Index zohledňuje osm kritérií, například podíl lidí v takzvané skupině NEET, mladých lidí, kteří nestudují, nepracují, ani neabsolvují odbornou přípravu, míru zaměstnanosti mladých lidí a podíl účasti na vzdělávání. Studie PwC uvedla, že mladí lidé do 24 let jsou 2,5 krát častěji ohrožení nezaměstnaností než lidé ve věku 25 až 54 let. Navíc v zemích OECD je průměrná nezaměstnanost mladých vyšší než v době před světovou finanční krizí v roce 2008.

Mladí lidé jsou nejvíce ohrožení ztrátou práce v zemích, kde robotizace postoupila nejdále. Ve Spojených státech to je 39 procent lidí ve věku 16 až 24 let, v Německu 38 procent, v Itálii 37 procent. Pro Českou republiku zpráva přesné číslo neuvedla.

Proti budoucí ztrátě místa se ale mladí lidé mohou bránit vzděláním. Pokud vystudují technické obory nebo přírodní vědy (studie uvádí anglickou zkratku STEM – science, technology, engineering, mathematics), mají větší šanci, že se na trhu práce ani v době umělé inteligence neztratí.

Kolik mladých lidí si vybírá přírodní vědy a technické obory (poměr v % všech studentů) Německo 39,5 Estonsko 33,5 Finsko 33,3 Mexiko 32,4 Slovinsko 32,1 Rakousko 31,8 Rusko 31,2 Korea 30,9 Izrael 30,7 ČR 29,5 Indie 29,5 Švédsko 29,1 Spojené království 28,9

Výhodu mají i dívky a mladé ženy, které se mohou uplatnit ve zdravotnictví a sociálních službách, což jsou obory, které jsou méně náchylné na automatizaci. Na automatizaci je dobře připraveno Německo s dobrým systémem odborného vzdělávání, uvedl John Hawksworth, hlavní ekonom PwC ve Velké Británii.

Pokud by se ČR dostala na úroveň Německa v míře NEET ve věku 20 až 24 let, kterou má sousední země na úrovni 9,7 procenta, mohla by dlouhodobě zvýšit HDP o 5 miliard dolarů (109 miliard korun), uvedla poradenská společnost. ČR má tuto míru podle Eurostatu na úrovni 10,6 procenta.

Nejhůře v žebříčku Young Workers Index 2017 dopadly jižní země EU. Portugalsko, Španělsko, Řecko a Itálie zaujaly 32. až 35 příčku.

