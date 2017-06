Registr smluv nechrání know-how, tvrdí Budvar

Novela je pro pivovar lepší než současný stav, nicméně je podle ředitele pivovaru Petra Dvořáka jisté, že pokud bude zákon o registru smluv bez ohledu na rozsah úlev pro Budvar platit, výrazně zhorší podmínky k podnikání proti jeho konkurentům. A stále bude hrozit riziko zneplatnění smlouvy, a tím i podle ředitele obrovská právní nejistota.

Registr smluv sice chrání obchodní tajemství, ale vůbec nechrání obchodně citlivé, důvěrné informace nebo know-how podniku. „Po roce fungování zákona víme, že naši obchodní partneři mají problém se zveřejňováním svých citlivých a důvěrných informací, a to se projevuje při obchodním vyjednávání. Zhoršila se tím naše vyjednávací pozice vůči dodavatelům i odběratelům. Velmi vážné dopady na náš obchod má zrušení možnosti uzavírat smlouvy telefonicky, což je v případě dodávek rychloobrátkového zboží jeden z obvyklých způsobů uzavírání smluv,“ řekl Dvořák.

Od července nepůjde ani uzavírat smlouvy se zpětnou účinností, což podle něj negativně ovlivní dodavatelsko-odběratelské vztahy Budvaru. „Oprávněně se tedy obáváme ztráty konkurenceschopnosti, poklesu tržeb, zhoršení ekonomických výsledků a v krajním případě až propadu našeho dosud ziskového hospodaření do účetní ztráty,“ řekl ředitel národního podniku, jenž letos investuje 750 milionů korun.

Za nejlepší řešení považuje Dvořák návrh, aby zůstal Budvar plně vyňat z působnosti zákona. Ne proto, že by chtěl pivovar něco tajit. „Stát má již nyní úplný přístup ke všem našim interním dokumentům a má mnoho kontrolních nástrojů. Ale proto, abychom měli stejné podmínky k podnikání jako naši konkurenti,“ řekl Dvořák, který řídí Budvar od 1. května.

Částečnou výjimku z povinného zveřejňování smluv v internetovém registru zřejmě dostanou některé státní podniky a společnosti s většinovou účastí státu, krajů a obcí. Do evidence by se navíc nevkládaly například smlouvy, které se týkají nakládání s výbušninami, a kolektivní smlouvy. Novela, již dnes schválili poslanci, míří k posouzení do Senátu.

