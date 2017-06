Půvab Spolchemie: Pražáka láká i nový provoz za dvě miliardy

Spolchemie do linky nové membránové elektrolýzy, která je jako jediná v Evropě schopná naráz vyrábět hydroxid sodný i hydroxid draselný, investovala částku 1,9 miliardy korun. 195 miliony korun přispěla na výrobu nového provozu i Evropská unie. “Po dokončení samotné výstavby koncem minulého roku se naši experti věnovali nutné přípravě, zkouškám a ladění, chybět nemohly ani přísné bezpečnostní testy řídícího systému a dalších bezpečnostních prvků. Do měsíce by nyní měly proběhnout i závěrečné garanční testy,” vysvětlil generální ředitel firmy Daniel Tamchyna.

Podle něj už firma dodala první produkty z nové zkušební výroby svým zákazníkům. Oficiální spuštění plánuje Spolchemie na letošní září. Firma zároveň s prvním spuštěním membránové technologie ukončila produkci v původní amalgánové elektrolýze, kterou nová nejmodernější technologie střídá kvůli legislativním požadavkům z Evropské unie.

Hlavními komerčními produkty elektrolýzy jsou zmíněné hydroxidy, používané v chemickém a textilním průmyslu, v hutnictví, vodárenství a potravinářství, a také vodík a chlór, který chemička sama zpracovává do dalších produktů chlórové chemie. Nová technologie umožní i zhruba zdvojnásobení dosavadní produkce - ročně tak nyní ústecká chemička vyrobí až 60 kilotun hydroxidu draselného a 43 kilotun hydroxidu sodného. “Spuštění membránové elektrolýzy nám nyní umožní upevnit strategickou pozici největšího výrobce hydroxidu draselného ve střední Evropě a významného hráče na evropském trhu EU,“ podotkl Tamchyna.

Největším akcionářem Spolchemie je s více než 30 procenty firma Via Chem Group, známá z kauzy dluhopisů, které si nakoupila města a obce a jsou delší dobu označovány za bezcenné. Po dokončení nové výrobní linky vychází najevo, že do zhruba tři roky probíhajícího insolvenčního řízení chce vstoupit další byznysmen, „který se nezakecá“, Karel Pražák, v minulosti spojovaný se skupinou PPF. Via Chem Group je od roku 2014 v insolvenci, soud jí povolil reorganizaci.

Via Chem Group před pár dny potvrdila, že společnost 30. května předložila na schůzi věřitelského výboru aktualizovaný reorganizační plán. Do komplikovaného insolvenčního řízení vstoupil nový klíčový prvek, který nabízí možnost vyřešit insolvenci vstupem silného finančního partnera, společnosti AB-Credit ze skupiny Kaprain Karla Pražáka. S jeho přispěním může být insolvence uzavřena významným uspokojením nároků všech věřitelů. „Zástupci AB-Creditu informovali insolvenčního správce a věřitelský výbor o připravenosti této společnosti poskytnout společnosti Via Chem Group dostatečné financování, které zajistí proveditelnost navrženého reorganizačního plánu, stabilizaci společnosti i jedno z nejvyšších procentuálních uspokojení věřitelů v reorganizacích realizovaných v České republice,“ shrnul plán právní zástupce Via Chem Group Michal Strnad.

AB-Credit nabídl společnosti Via Chem Group nejen půjčku ve výši několika stovek milionů korun, ale také odkup pohledávky za společností Spolchemie o nominální hodnotě přesahující 250 milionů korun. Via Chem Group se chystá tyto prostředky využít k vypořádání závazků vůči svým věřitelům.

Věřitelé by si v případě schválení tohoto reorganizačního plánu mohli vybrat ze dvou možných variant uspokojení svých pohledávek, a to buď kapitalizací 50 procent jejich nominální hodnoty, a tedy získáním odpovídajícího akcionářského podílu ve vlastnické struktuře společnosti, anebo okamžitým vyplacením pohledávek ve výši 50 procent jejich nominální hodnoty. „Nabídku vnímám velmi pozitivně a pevně věřím, že ji věřitelé přijmou, a otevřou tak cestu k vyřešení insolvence,“ uzavřel Strnad.

O přijetí reorganizačního plánu budou rozhodovat věřitelé. Závěrečné slovo při jeho schvalování bude mít pak insolvenční soud.

Policie v kauze Via Chem Group vloni v lednu po razii v chemičce a u Krajského soudu v Českých Budějovicích vznesla řadu obvinění z několika trestných činů - ze zvýhodnění nebo poškození věřitele, způsobení úpadku, zasahování do nezávislosti soudu, podvodu, praní špinavých peněz, pletich při insolvenčním řízení, podplácení, přijetí úplatku nebo účasti v organizované zločinecké skupině. Případ souvisí s už zmiňovanou reorganizací Via Chem Group, jejíž zmanipulovaná insolvence byla podle detektivů potřeba, aby ústecká chemička zůstala pod vlivem miliardáře Sisáka. Stíhaný je i advokát Ivo Hala a dalších 12 lidí, k nimž později přibyla také bývalá českobudějovická soudkyně Marie Červinková.

Sisák se proti stíhání bránil u Ústavního soudu, především proti odposlechům, ale neuspěl. Odposlechy jsou pro policii základní důkazní materiál. Sisákova obhajoba je ale považuje za nezákonně získané. Soudy podle ústavní stížnosti chybovaly při vymezení doby odposlechů, která podle trestního řádu nemá překročit čtyři měsíce. A údajně při opakovaném prodlužování odposlechů postupovaly tak, že de facto vymezily lhůtu delší vždy o jeden den. Při šestnáctiměsíčním trvání už pak doba odposlechů překročila zákonné limity o čtyři dny, stojí ve stížnosti.

Podle ústavních soudců se ale s interpretací provedenou Sisákovou obhajobou dobře vypořádalo už Nejvyšší státní zastupitelství. Zároveň soudci v usnesení připomněli zdrženlivost, s níž Ústavní soud přistupuje k počátečním fázím trestního řízení. Většinou zasahuje při evidentních excesech. „V postupu orgánů činných v trestním řízení a jejich výkladu pravidel pro počítání času s tím spojených soud takový excesivní zásah neshledal,“ stojí v usnesení.

